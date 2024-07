NRW: Tom und Bill Kaulitz motzen über beliebtes Lokal – „Soll das ein Witz sein?“

Na, ob hier eine Reise nach NRW, konkret nach Köln immer wert ist? Bill und Tom Kaulitz (beide 34) waren neulich in NRW zu Besuch. Die Zwillingsbrüder gehörten zu den Star-Gästen des diesjährigen CSD in Köln, wo sie mit ihrer Band „Tokio Hotel“ ein Konzert spielten. In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ blickten sie nochmal auf ihre Reise zurück – und zogen über ein beliebtes Restaurant aus Köln her!

Den Namen nannten die Kaulitz-Brüder zwar nicht, doch sie gaben Hinweise wie „25hours-Hotel auf dem Rooftop“ und „israelisches Essen in Köln“ – Kenner der Stadt dämmerte es da schon längst, dass es sich dabei um das Restaurant „Neni“ in NRW handelt. Und das kam nicht so gut weg…

NRW: Tom und Bill Kaulitz motzen über beliebtes Lokal

Der Kölner Ableger des Restaurants eröffnete 2018, „Neni“ selbst gibt es schon in einigen europäischen Städten. Bill Kaulitz sauer: „Erstmal ging keiner ran. Das heißt, wir wollten anrufen, da ging keiner ran, das ging ja schon mal gut los. So selbstbewusst wie ich bin, habe ich gesagt: ‚Komm, wir gehen da einfach hin‘. Die werden uns ja einen Tisch geben, wenn die uns sehen.“

Sie zogen mit einer sechsköpfigen Gruppe los, ein Manager habe vor Ort den Gästen die Tische zugewiesen. Bill Kaulitz weiter: „Dann war eine Frau vor uns dran, die war mit einer Freundin da, glaube ich. Und die meinte dann zum Manager: ‚Wir würden gerne nur einen Kaffee trinken und gerne draußen sitzen, aber im Schatten, weil es so unglaublich heiß ist.“ Das Restaurant sei nicht gut besucht gewesen („Wirklich leer, leer, leer“). Dennoch habe der Mitarbeiter der Frau gesagt: „Nein! Die Schattenplätze sind schon alle weg. Aber wir hätten dann einen in der Sonne, den ich ihnen geben kann.“

„Soll das ein Witz sein?“

Der „Tokio Hotel“-Sänger sei fassungslos gewesen: „Ich habe mich in dem Moment wirklich umgedreht und dachte: ‚Ist hier ’ne versteckte Kamera? Soll das ein Witz sein?‘ Dann nimmt er sie mit und setzt sie wirklich an den einzigen Sonnenplatz, den er hat. In der prallen Sonne. Und dann muss sie da ihren Kaffee trinken!“

Das sei noch nicht alles gewesen. Denn der Restaurant-Manager hätte auch den Kaulitz-Brüdern keinen Tisch angeboten. Bill Kaulitz: „Und ich so: ‚Wie jetzt? Hast du keinen Tisch für uns?'“ Der Mitarbeiter habe dies erneut verneint. Bill weiter: „‚Aber es ist doch alles frei! Du hast doch nur einen Tisch belegt!‘ Und er so: ‚Ja, aber wir haben Reservierungen.'“

Nach weiteren Diskussionen vermutet Heidi-Klum-Gemahl Tom dann: „Der Typ wollte einfach nicht arbeiten! Ich glaube, es lag nicht an uns, er hat sich ja schon an den beiden Mädels davor gestört.“ Die Gruppe habe letztlich keinen Tisch bekommen. Hungrig geblieben sind die Jungs aber dann doch nicht – sie hätten sich in ein französisches Bistro gesetzt und Currywurst gegessen…