Harry Potter: Vor Beginn der Serie wird es offiziell – „Die gemeine Frau“

Es ist eine der größten Ehren im britischen Königreich: Die Ernennung zur „Dame Commander“. Über den Orden, verliehen von niemand geringerem als Prinz William selbst, durfte sich nun auch die 68-jährige Schauspielerin Imelda Staunton freuen. Wem der Name nun nicht direkt etwas sagt, dürfte wohl nie „Harry Potter“ oder auch „The Crown“ geschaut haben.

Spielte Imelda in der Harry-Potter-Verfilmungen von „Der Orden des Phoenix“ und „Die Heiligtümer des Todes“ die Rolle der mehr als unsympathischen Dolores Umbridge. Dazu mimte die 68-Jährige in der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“ Queen Elizabeth höchstselbst.

„Harry Potter“-Star Imelda Staunton zur „Dame Commander“ ernannt

Eine verdiente Schauspielerin also, die am vergangenen Dienstag (12. November 2024) den Orden für die „Dame Commander of the British Empire“ von Prinz William verliehen bekam. Offiziell darf sie sich nun also Dame Imelda Staunton nennen. Bei den Fans herrschte kurz danach jedoch Verwirrung.

++ Maggie Smith stirbt am 27. September: Für Harry-Potter-Fans ist der Tag verflucht ++

Ein Orden für die fiese Dolores Umbridge, das darf doch nicht sein, unkten vor allem die Harry-Potter-Anhänger. „Ohhh, die gemeine Frau aus Harry Potter“, heißt es beispielsweise bei „X“ (vormals „Twitter“). Ein anderer Fan ergänzt: „Ich werde Dolores Umbridge mein Leben lang nicht mehr vergessen. Das ist ihrer schauspielerischen Leistung zu verdanken (…). Auch in ‚The Crown‘ war sie fabelhaft.“

„Harry Potter“-Star Imelda Staunton bekommt den Orden zur „Dame Commander“. Foto: IMAGO/i Images

Während andere Filmfans sie eher für ihre Rolle in „The Crown“ bewundern. „Die Queen trifft den Prinzen“, scherzt ein „X“-Nutzer gegenüber dem Bild von Imelda Staunton und Prinz William. Ein anderer ergänzt: „Ich liebe es. Dame Imelda, das ist mehr als verdient. Welch Ehre.“ Und ein Dritter schreibt: „Ich bin so dankbar für sie. Das ist so verdient.“

Spannend wird nun, wer die Rolle der Dolores Umbridge in der bald erscheinenden Harry-Potter-Serie ausfüllen wird. 2026 sollen die ersten Folgen zu sehen sein. Wir sind gespannt.

