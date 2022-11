„The Crown“: Staffel 5 gestartet – schon Folge 1 macht mich wahnsinnig

Sie ist wohl eine der skandalträchtigsten und meistdiskutierten Sendungen auf Netflix: „The Crown“. Das Epos, das die Geschichte der royalen Familie beleuchtet, wird millionenfach gestreamt. Sogar die Royals selbst sollen „The Crown“ verfolgen. Am Mittwochmorgen (9. November) um Punkt 9 Uhr ging die fünfte Staffel der Netflix-Serie online.

Die erste Folge beginnt im Jahre 1991. Großbritannien wird von einer Rezession geplagt, Prinz Charles und Diana bekriegen sich in ihrer Ehe und Queen Elizabeth II. wird in der Presse als überholt und fehl am Platze beschimpft. Es ist eine „The Crown“-Folge, die mich schier in den Wahnsinn treiben will. Weniger wegen des Inhalts. Dafür mehr wegen der britischen Schauspielerin Imelda Staunton.

„The Crown“: Die erste Folge treibt mich in den Wahnsinn

Dazu muss eines vorweggenommen werden: Ich liebe Harry Potter. Noch heute, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, schnappe ich mir die Bücher und lese sie gerne und euphorisch. Kurz vor Weihnachten kommen dann die Filme dran. Sie sind die perfekte Einstimmung auf die Festtage. Und Imelda Staunton spielte in den „Harry Potter“-Verfilmungen wohl einer der verabscheuungswürdigsten Rollen.

Nämlich Professor Umbridge. Vom Zauberei-Ministerium geschickt, soll sie den geschassten Professor Dumbledore ersetzen. In den Potter-Filmen schafft es die 66-Jährige perfekt, die arrogante und affektierte Art der Romanfigur Dolores Umbridge zu verkörpern. Man muss sie als Zuschauer einfach hassen.

Und mit der gleichen Art, dem gleichen Sprech, ja sogar derselben Stimme wie Umbridge, spielt Imelda Staunton auch die Rolle der Queen Elizabeth II. in „The Crown“. Jedes Mal, wenn ich sie auf dem Bildschirm sah, hatte ich nicht die Königin vor mir, um die vor einigen Wochen noch die ganze Welt kollektiv trauerte, sondern die Frau, die Harry Potter quälte, ihn folterte und die Magie aus Hogwarts vertreiben wollte.

Mehr Nachrichten:

Spannend ist auch, dass die beiden Figuren sich gar nicht so unähnlich sind. Wie Umbridge wirkte auch die Queen oft ernst und unnahbar. Wie die Queen hat auch Umbridge ein Faible für unifarbene Kostüme. In dem wichtigsten Punkt unterscheiden sich beide Figuren jedoch um Längen: Queen Elizabeth II. wollte die echte Welt zu einer besseren machen. Dolores Umbridge verschloss die Augen vor den Problemen der Zaubererwelt.