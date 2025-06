Kate Middleton: Sie wurde schon mehrfach dabei beobachtet

Kate Middleton genießt große Beliebtheit in Großbritannien. Ihre stille Entschlossenheit, Familienorientierung und Arbeitsmoral beeindrucken die Menschen. Zu Beginn ihrer royalen Aufgaben musste sie jedoch an ihrer Gewohnheit arbeiten, ausführliche Gespräche zu führen. Diese sorgte für humorvolle Hänseleien durch die königliche Familie.

In ihrer Internatszeit konnte sich Kate Middleton durch eine ruhige, freundliche Art in einer ungewohnten Umgebung integrieren. Trotz anfänglichem Unsicherheiten wurde sie rasch beliebt und eng mit Mitschülern befreundet. Ihr Schuljahrbuch zeichnete sie aus als „die Person, die am wahrscheinlichsten von allen geliebt wird“.

Kate Middleton: Von der Internatsschülerin zur Prinzessin

Nach ihrem Treffen mit William erlernte Kate das komplexe Protokoll der Royals. Auch mit Hilfe der bereits verstorbenen Queen Elizabeth. „Die denkwürdigste Verabredung für mich war wohl ein Ausflugstag in Leicester, und ich fuhr ohne William, also war ich deswegen ziemlich besorgt.“ Kate weiter: „„Ich glaube, das Spazierengehen ist eine wahre Kunst. In der Familie ziehen mich alle damit auf, dass ich viel zu lange plaudere. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr lernen und mir noch ein paar Tipps holen.“

Die verstorbene Queen wurde für Kate Middleton zu einer wichtigen Mentorin. Sie trafen sich oft bei gemeinsamen Tees, dabei nahm Kate wertvolle Lektionen mit ins königliche Leben. Walkabouts sind heute fester Bestandteil solcher Pflichten; hier begegnet sie der Öffentlichkeit mit natürlichem Charme und Zuwendung. Allerdings beobachtet man sie immer wieder dabei, wie sie sich zu Gesprächen hinreißen ließ.

2023 beispielsweise zeigten Aufnahmen das Zusammenwirken von William und Kate auf einer royalen Hochzeit in Jordanien. William signalisierte Kate respektvoll, ein Gespräch zu beenden, um anderen Menschen ebenfalls Raum zu geben, mit dem Paar zu sprechen. Diese Interaktion unterstreicht Kates Lernprozess als aktives Mitglied der königlichen Familie.

