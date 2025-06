Meghan Markle rührt mit Worten zu Lilibet – „Heute vor 4 Jahren“

Lilibet, das süße Nesthäkchen von Prinz Harry und Herzogin Meghan, feiert ihren vierten Geburtstag – und Mama Meghan teilt emotionale Bilder, die ans Herz gehen!

Happy Birthday, Lilibet! Auf Instagram zeigt Meghan (43) mit zwei herzerwärmenden Bildern, wie sehr ihre Tochter das Leben bereichert. Die stolze Mama sendet eine liebevolle Botschaft an ihr „schönes Mädchen“ und begeistert die Fans.

Meghan Markle: Tochter Lilibet wird 4

„Alles Gute zum Geburtstag an unser schönes Mädchen! Heute vor vier Jahren kam sie in unser Leben – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die Liebe senden und ihren besonderen Tag feiern!“, schreibt Meghan zu den Bildern. Das erste Bild zeigt die beiden kuschelnd auf einem Boot in stürmischer See.

Auf dem zweiten Bild schläft Lilibet als Baby auf Meghans Brust. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, ein Name voller Bedeutung. Der Vorname ehrt Queen Elizabeth II., die ebenfalls „Lilibet“ genannt wurde. Der zweite Vorname erinnert an ihre verstorbene Großmutter, Prinzessin Diana.

Ein Sprecher der Sussexes verriet kürzlich gegenüber „People“, dass Harrys Großmutter die erste war, die von der Namenswahl erfuhr. „Der Prinz hat im Vorfeld der Bekanntgabe mit seiner Familie gesprochen, seine Großmutter war sogar das erste Familienmitglied, das er anrief. Während dieses Gesprächs teilte er die Hoffnung mit, dass sie ihre Tochter Lilibet nach ihr benennen würden. Hätte sie nicht zugestimmt, hätten sie den Namen nicht gewählt.“

Meghan und Harry leben mit Lilibet und Bruder Archie ein privates Leben in Kalifornien, fernab des royalen Trubels. Doch gelegentlich lassen sie die Welt an besonderen Momenten teilhaben – so wie bei Lilibets Geburtstag.

