Maggie Smith stirbt am 27. September: Für Harry-Potter-Fans ist der Tag verflucht

Für Harry-Potter-Fans ist am Freitag (27. September) eine Welt zusammengebrochen. Die britische Schauspielerin Maggie Smith starb im Alter von 89 Jahren (wir berichteten). Der 27. September – ein echter Fluch für alle Harry-Potter-Anhänger. Bereits ein anderer beliebter Schauspieler starb an diesem Tag.

Maggie Smith spielte in den „Harry Potter“-Verfilmungen, der Serie „Downton Abbey“ und in der Komödie „Sister Act – Eine himmlische Karriere“ mit. In den Romanverfilmungen zum Zauberschüler Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen. Nun schloss sie am 27. September 2024 für immer ihre Augen – doch Moment, starb nicht auch ein weiterer Harry-Potter-Star ebenfalls an einem 27. September?

Harry-Potter-Fans trauerten bereits am 27. September 2023

Auch für Michael Gambon war der 27. September der letzte Tag seines Lebens – genau vor einem Jahr! Er wurde 82 Jahre alt. Seine bekannteste Rolle war die des Albus Dumbledore, des Schulleiters von Hogwarts, der wohl bekanntesten Zauberschule der Welt. Gambon spielte in sechs von acht Harry Potter-Filmen mit.

Nun müssen die Harry-Potter-Fans erneut an einem 27. September trauern – dieses Mal um Maggie Smith. Die Schauspielerin wurde 1934 in Ilford bei London geboren. Ihre Karriere begann sie beim Theater. Sie durfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel „Dame“ tragen. Sie starb am besagten Tag in einem Krankenhaus. Ihre Familie und ihre Freunde waren bei ihren letzten Atemzügen an ihrer Seite.

Maggie Smith: Kurz vor ihrem Tod noch gemodelt

Kurz vor ihrem Tod zeigte sich Maggie Smith in einer Modekampagne für „Loewe". Dies sollte ihr letztes Foto sein. Erst im Oktober 2023 wurde Maggie zum neuen Gesicht des spanischen Luxusmodehauses ernannt.