Harry Potter-Star Maggie Smith ist tot – sie wurde 89 Jahre alt

Traurige Nachrichten vor allem für Harry Potter Fans! Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie starb am Freitagmorgen (27. September) im Alter von 89 Jahren. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA und beruft sich dabei auf ihre Familie.

Smith gehörte zu den ganz Großen in ihrer Schauspiel-Generation. So spielte sie zum Beispiel in den „Harry Potter“-Verfilmungen, der Serie „Downton Abbey“ und in der Komödie „Sister Act – Eine himmlische Karriere“ mit.

Harry Potter-Star Maggie Smith ist zweifache Oscar-Preisträgerin

Im Laufe ihrer Karriere heimste Smith mehrere Auszeichnungen ein, darunter gleich zwei Oscars. Den begehrten Preis bekam sie für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ und „Das verrückte California-Hotel“.

In der Serie „Downton Abbey“ spielte sie bereits im hohen Alter die durchaus furchteinflößende Lady Violet Crawley. In den Romanverfilmungen zum Zauberschüler Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen.

Maggie Smith: Harry Potter-Star begann ihre Karriere beim Theater

Maggie Smith wurde 1934 in Ilford bei London geboren. Ihre Karriere begann sie beim Theater. Sie durfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel „Dame“ tragen. Sie starb am Freitag (27. September) in einem Krankenhaus. Ihre Familie und ihre Freunde waren bei ihren letzten Atemzügen an ihrer Seite.

Wie unter anderem die „Gala“ berichtet, wurde bei der Schauspielerin 2007 Brustkrebs diagnostiziert. Trotz Chemotherapie drehte sie weiter Filme – und das, obwohl es ihr nicht gut ging. Maggie Smith wird mit großer Sicherheit für immer in den Herzen der Harry Potter Fans bleiben… (mit dpa)