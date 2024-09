Oliver Pocher feiert ausgelassen mit Cathy Hummels im Wiesn-Zelt: „Da geht doch was!!“

Seit dem 21. September tummeln sich wieder feierfreudige Wiesn-Gänger auf dem Oktoberfest in München.

Und wenn Cathy Hummels im Partyzelt auf der Theresienwiese zu ihrem legendären „WiesnBummel“ ruft wie am Montag (23.09.), dann lassen sich zahlreiche Stars und Sternchen liebend gerne dort blicken.

Einer der Gäste unter ihnen am Montag war Oliver Pocher. Der Comedian feierte ausgelassen mit Cathy Hummels im Zelt und in diversen Karussells. Auf seinem Instagram-Pofil sieht man zig Videos vom unvergesslichen Wiesn-Abend.

Oliver Pocher feiert mit Cathy Hummels

Mal steht Oliver Pocher gut gelaunt und singend auf der Bühne und performt für Gäste wie die Schauspielerinnen Nadine Menz oder Vivien Wulf, mal sitzt er mit Cathy Hummels draußen im Autoscooter oder im Top Spin und genießt die Stimmung.

Zum Schluss durfte natürlich auch ein gemeinsames Foto von ihm und Mats Hummels‘ Ex nicht fehlen. In seiner Instagram-Story kommentierte er anschließend dazu: „Da geht doch was!!“ Doch Comedy-Star Oli wäre nicht Pocher, wenn er nicht wüsste, dass er mit genau solchen Worten provozieren kann.

Cathy Hummels postete das besagte Bild übrigens auch auf ihrem Instagram-Kanal – allerdings ganz ohne Kommentar. Spaß hatte sie aber wohl allemal. Am nächsten Tag kommentierte sie den Abend noch mal freudig mit den Worten: „Es war so lustig, wir hatten wirklich die Zeit unseres Lebens. Und an dieser Stelle noch mal danke an alle, die da waren.“ Oliver Pocher werden diese Dankesworte sicher freuen.

Das Oktoberfest 2024 geht noch bis zum 6. Oktober. Mal sehen, welche spektakulären Videos und Bilder wir in den nächsten Tagen noch alles so zu Gesicht bekommen….