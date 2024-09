Harry Potter-Star Maggie Smith: Noch kurz vor ihrem Tod war sie HIER zu sehen

Es sind traurige Nachrichten aus der Harry-Potter-Welt: Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie starb am Freitagmorgen (27. September) im Alter von 89 Jahren (wir berichteten). Kurz vor ihrem Tod war die Schauspielerin noch in der Öffentlichkeit zu sehen.

Maggie Smith spielte in den „Harry Potter“-Verfilmungen, der Serie „Downton Abbey“ und in der Komödie „Sister Act – Eine himmlische Karriere“ mit. In den Romanverfilmungen zum Zauberschüler Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen.

Harry Potter-Star Maggie Smith hatte kürzlich ein großes Fotoshooting

Und auch kurz vor ihren Tod präsentierte sich Smith auf der Bühne der Öffentlichkeit. Wie das englischsprachige Medium „Daily Mail“ berichtet, strahlte sie kürzlich in einer Modekampagne für „Loewe“ in die Kamera. Dies sollte ihr letztes Foto sein. Erst im Oktober 2023 wurde Maggie zum neuen Gesicht des spanischen Luxusmodehauses ernannt.

Smith ist auf den Schnappschüssen unter anderem zu sehen, wie sie in die Kamera strahlt und sich dabei in einen zotteligen Mantel hüllt. Dazu trägt sie eine ausgefallene olivgrüne Handtasche.

Maggie Smith gewann einige Preise für ihre Schauspiel-Leistungen

Im Laufe ihrer Karriere heimste Smith mehrere Auszeichnungen ein, darunter sogar zwei Oscars. Den begehrten Preis bekam sie für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen „Die besten Jahre der Miss Jean Brodie“ und „Das verrückte California-Hotel“.

Maggie Smith wurde 1934 in Ilford bei London geboren. Ihre Karriere begann sie beim Theater. Sie durfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel „Dame“ tragen. Sie starb am Freitag (27. September) in einem Krankenhaus. Ihre Familie und ihre Freunde waren bei ihren letzten Atemzügen an ihrer Seite.