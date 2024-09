Kate Middleton: Experten sicher – „Nichts ist mehr wie es war“

Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Welt: Kate Middleton. Umso größer war die Sorge um die Prinzessin von Wales, als sie vor einigen Monaten bekanntgab, dass sie an Krebs leide. Kate, die starke Frau an der Seite von Prinz William, die künftige Königin von England so verletzlich zu sehen, es war ein Schock.

Umso schöner, dass es Kate Middleton nun wieder besser zu gehen scheint. „Zum Ende des Sommers kann ich euch kaum sagen, was für eine Erleichterung es ist, endlich meine Chemotherapie-Behandlung abgeschlossen zu haben“, verriet die 42-Jährige Anfang September in einem emotionalen Video auf Instagram.

Kate Middletons schwerer Weg zurück

„Die letzten neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie. Das Leben, wie du es kennst, kann sich in einem Augenblick ändern und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und die unbekannte Straße zu navigieren. Die Krebsreise ist komplex, beängstigend und für alle unberechenbar, insbesondere für diejenigen, die dir am nächsten stehen“, so Kate weiter.

++ Prinz William: DAS hätte der Queen gefallen – „Bin ich ganz sicher“ ++

Nun jedoch soll langsam wieder Normalität einkehren. Eine Rückkehr zu den royalen Pflichten. Wenn man jedoch Experten Glauben schenken mag, wird das alles andere als ein Selbstläufer.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Kleine Schritte, die sie langsam und in ihrem eigenen Tempo unternimmt. Das ist meiner Meinung nach Catherines Weg zurück zu Gesundheit, Glück und Arbeit“, verriet Royals-Expertin Jennie Bond in einem Interview mit der „OK“. „Nichts ist mehr wie es war“, so die Expertin weiter, „ihre Lebensperspektiven haben sich geändert. Catherine muss nicht nur körperlich, sondern auch geistig viel verarbeiten, bevor sie sich wieder wirklich bereit für eine Vollzeitstelle fühlt.“

Das weiß wohl auch die Prinzessin selbst. „Das zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben, ist jetzt mein Fokus. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständiger Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt. Ich freue mich jedoch darauf, in den kommenden Monaten wieder bei der Arbeit zu sein und ein paar weitere öffentliche Engagements zu unternehmen, wenn ich kann“, so Kate Middleton in ihrem Statement.