Prinz William: DAS hätte der Queen gefallen – „Bin ich ganz sicher“

Eines stand schon immer fest: Das britische Königshaus kann sich auf Prinz William verlassen. Ob beim skandalträchtigen Rücktritt von Meghan und Harry von ihren royalen Aufgaben, beim Tod der Queen oder seit den Krebsdiagnosen von Charles und Kate – er ist stets da!

Sein Pflichtbewusstsein und sein unermüdlicher Einsatz für die Monarchie sind nicht zu übersehen. Besonders aktuell! Das hätte einer Person ganz besonders gefallen, nämlich der Queen.

Prinz William: „Das geht ja nicht“

Er hat es schon sein ganzes Leben bewiesen, doch derzeit führt er es aller Welt nochmal eindringlich vor Augen: Auf ihn ist Verlass. Prinz William erfüllt seine Rolle als Thronfolger mit Bravour, jeder Krise zu Trotz! Auch, wenn er aktuell von Sorgen um seine krebskranken Familienangehörigen Kate und Charles geplagt ist, absolviert er regelmäßig Termine für das Königshaus.

Das ist zwar sein Job, aber in Anbetracht der Umstände nicht selbstverständlich. Dennoch hat Prinz William eigentlich keine Wahl, wie Adelsexperte Michael Begasse gegenüber dieser Redaktion verriet: „Er wird nicht gefragt, ob er den (Anm. d. Red.: den Job) machen will, er ist in diesen Job reingeboren worden, er könnte jetzt auch nicht hinschmeißen, er könnte jetzt auch nicht sagen, ich klinke mich mal ein Jahr aus und bin mit meiner Frau und meiner Familie irgendwo in der Welt unterwegs, das geht ja nicht.“

Queen Elizabeth wäre stolz auf Prinz William

Er sei gefangen in seiner Rolle, die er „ganz, ganz toll“ erfülle. Für Begasse steht daher eines fest: Die Queen wäre stolz auf ihren Enkel. „Also wenn sie oben auf irgendeiner Wolke sitzt und da runterguckt, dann nickt sie sehr aufmunternd in Richtung zu ihrem Enkel, da bin ich ganz sicher.“

Prinz William mache einen tollen Job in der Tradition seiner Oma und in der Tradition seines Vaters. „Er zeigt, dass er das Zeug hat, wirklich irgendwann mal in die Fußstapfen sowohl seiner Oma als auch seines Vaters zu treten“, betont der Experte.

Bis es so weit allerdings ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Derzeit zeigt sich König Charles sehr zuversichtlich, eines Tages den Krebs zu besiegen und schmiedet bereits große Pläne (wir berichteten). Williams Thronübernahme scheint also (noch) in weiter Ferne zu liegen.