König Charles III.: Experte sieht eindeutige Anzeichen – „Wird sich daran halten“

Genau wie Kate Middleton kämpft auch König Charles III. derzeit gegen den Krebs an. Doch während sich seine Schwiegertochter seit der Diagnose vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ist der Monarch weiterhin präsent.

Seit einigen Wochen nimmt er wieder regelmäßig Termine für die Krone wahr und wirkt dabei zuversichtlich und voller Tatendrang. Der 75-Jährige scheint voller Optimismus in die Zukunft zu blicken. Das bestätigte nun auch ein Experte im Gespräch mit dieser Redaktion und erklärte, woran man das erkennen kann.

König Charles III. schmiedet große Pläne

König Charles III. ist ein Workaholic. Er möchte arbeiten und er tut es auch – trotz seiner Krebserkrankung. Ehefrau Camilla würde sich wünschen, dass der Monarch einen Gang zurückschaltet und sich mehr Pausen gönnt, doch darauf möchte der 75-Jährige nicht so wirklich hören.

Stattdessen absolviert er regelmäßig öffentliche Termine und kommt auch hinter den Palastmauern seinen Verpflichtungen als König nach. Seiner Genesung scheint das offenbar keinesfalls zu schaden. Schon vor einiger Zeit schmiedete der Monarch große Pläne, die eine eindeutige Sprache sprechen.

„Ist voller Zuversicht“

Im Herbst möchte er mit Camilla nach Australien und Neuseeland reisen. Ein Vorhaben, das zeigt, wie sehr Charles an seine baldige Heilung glaubt. „Charles hätte diese Australienreise nicht angewiesen, wenn er die Befürchtung gehabt hätte, dass er sich nicht machen kann“, erklärt Adelsexperte Michael Begasse.

Der Royals-Kenner betont allerdings auch: „Natürlich kann diese jederzeit wieder abgesagt werden.“ Entscheidend ist die Einschätzung der Mediziner: „Wenn die königlichen Ärzte sagen, der König darf nicht reisen, dann wird es sich daran halten.“ Ob es so weit allerdings kommen wird?

Das wird sich spätestens in einigen Monaten zeigen. Für den Moment ist es aber erst einmal ein gutes Zeichen, dass König Charles III. eine solche Reise plant: „Dass er weitgehende Pläne für Oktober macht, zeigt mir: Der ist voller Zuversicht. Nach dem Motto, ich habe so viel im Leben gemeistert, ich meistere auch das. Er bietet dem Krebs wirklich die Stirn und da habe ich Respekt vor“, so Begasse. Eine Ansicht, der viele zustimmen dürften.