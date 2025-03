König Charles III. schreibt Geschichte – es ist 40 Jahre her

In stürmischen Zeiten zeigt König Charles (76), wo der Hammer hängt. Der britische Monarch besuchte das Flaggschiff der Royal Navy, die HMS Prince of Wales, mitten im Ärmelkanal. Ein königlicher Auftritt, der reichlich für Gesprächsstoff sorgt!

Die letzten Tage waren für Charles ein echter Marathon. Erst trifft er den kanadischen Premier Justin Trudeau (53) auf seinem Landsitz Sandringham, dann den ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) – und jetzt der legendäre Flugzeugträger.

König Charles III. setzt Zeichen auf hoher See

Die HMS Prince of Wales, benannt nach Charles selbst, ist das Prunkstück der Royal Navy. Seit fast 40 Jahren hat kein Monarch mehr ein Kriegsschiff auf See besucht. Doch Charles macht es möglich, fliegt per Helikopter ein – schließlich hat er in den 70ern selbst das Fliegen gelernt.

An Bord wird der König nostalgisch. „Eine der prägendsten und schönsten Erfahrungen meines Lebens“, berichtet er über seine Militärzeit laut „People“. Und die Matrosen? Die hören gespannt zu. Eine kurze Ansprache, ein Dank an die Crew – Charles zeigt sich volksnah. Doch das ist noch nicht alles!

Der König wohnt einer spektakulären Landung eines Senkrechtstarters bei. Und die Botschaft? Klar wie Kloßbrühe! Charles betonte das „beständige Engagement des Vereinigten Königreichs zur Förderung und zum Schutz von Frieden und Stabilität in der ganzen Welt.“

Die HMS Prince of Wales macht sich bald auf den Weg nach Japan. Eine Verteidigungspartnerschaft soll für Sicherheit sorgen. Charles‘ Besuch ist ein klares Signal: Großbritannien ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.