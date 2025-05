Lotto-König Chico sieht plötzlich ganz anders aus – was ist da nur passiert?

Noch vor ein paar Jahren kannte ihn niemand: Kürsat Yildirim aus der Dortmunder Nordstadt. Doch mit seinem Lotto-Gewinn im Jahr 2022 wurde er nicht nur reich, sondern auch berühmt. Jetzt erkennt Lotto-König Chico – unter dem Namen er besser bekannt ist – fast jeder.

Doch damit könnte es sich nun wieder erledigt haben. Seine Follower staunten zumindest nicht schlecht, als sie dieses Bild in seiner Instagram-Story entdeckten.

Lotto-König Chico plötzlich völlig verwandelt – was ist da nur los?

Noch vor ein paar Jahren war er Kranfahrer. Zudem soll Chico in die Kriminalität und Drogensucht abgerutscht sein. Doch mit seinem Lotto-Gewinn von rund 10 Millionen Euro drehte sich sein Leben um 180 Grad. So zeigte er erst vor kurzem seinen neuen Luxusschlitten – einen Lamborghini Revuelto (hier mehr dazu). Mit dem Geld kam auch die Berühmtheit. Lotto-König Chico zeigt sich gerne im Fernsehen und vor allem auch auf Social Media. Daher ist er inzwischen bekannt wie ein bunter Hund.

Ein neues Bild in seiner Instagram-Story lässt seine Follower aber jetzt etwas verwirrt zurück. Irgendwie sieht er hier ganz anders aus, als wir ihn sonst kennen. Unter einem Hauch von Sakko kommt ein krass gestählter Körper zum Vorschein inklusive dicker Oberarme und einem echten Sixpack. Sein Gesicht zeigt ein strahlendes Lächeln. Wir wollen ihm zwar nichts unterstellen, aber der Kopf ist anscheinend der einzige Körperteil, der tatsächlich zu Lotto-König Chico gehört.

Alles nur Fake

Für einen kleinen lustigen Fake auf Instagram spricht auch der Spruch unter dem Bild. Hier steht: „Mach weiter so mit Gym, hahaha“!

In der Story vor diesem Bild sieht man Lotto-König Chico auch in einem Fitnessstudio an seinem Wohnort, dem Phoenix-See, trainieren. Dort erkennt man deutlich, dass er nicht so einen muskulösen Körper besitzt, wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist.