Meghan Markle: Experte weiß – Royal-Ehe hat sie sich ganz anders vorgestellt

Seit 2018 sind Meghan Markle und Prinz Harry miteinander verheiratet. Nur kurze Zeit später folgte der „Megxit“, die beiden verließen das Land und bauten sich in den USA ein neues Imperium auf. Doch hat sich die 43-Jährige ihr Leben an der Seite von Harry etwa ganz anders vorgestellt?

Es war DIE Hochzeit der vergangenen Jahre, als sich Meghan Markle und Prinz Harry am 19. Mai 2018 in Windsor das Ja-Wort gaben. Ab sofort gehörte Meghan der königlichen Familie an. Ein Experte ist sich sicher: Die Zweifach-Mutter habe eigentlich gedacht, dass ihr Eheleben eher einer Disney-Prinzessin als einer pflichtbewussten Königin gleicht.

Meghan Markle: Bürgerzentrum statt Diademe

Der royale Insider Mark Borkowski sagte gegenüber dem englischsprachigen Medium „The Sun“, dass die Herzogin von Sussex nicht die „Diademe und Ballsäle“ bekommen habe, mit denen sie eigentlich gerechnet habe. „Es ist die Eröffnung eines Bürgerzentrums an einem kalten, nassen Samstagnachmittag.“ Als royales Familienmitglied stehen solche Termine auf der Tagesordnung.

Ob das einer der Gründe war, weswegen das Paar Großbritannien verließ? In Kalifornien leben Harry und Meghan jetzt mit ihren beiden Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in einer Villa in Montecito. Innerhalb der vergangenen Jahre entwickelte sich zwischen den beiden und der royalen Familie ein handfester Streit.

Legendäres Interview mit Oprah Winfrey

Es folgte das legendäre Interview mit Talkqueen Oprah Winfrey. Meghan verglich sich während des Interviews sogar mit der Disney-Prinzessin Arielle. Sie sagte: „Wer schaut sich als Erwachsener denn wirklich ‚Arielle, die Meerjungfrau‘ an? Aber als es kam, dachte ich mir, na ja, ich bin ja die ganze Zeit hier, also kann ich mir das auch ansehen. Und ich dachte: ‚Oh mein Gott, sie verliebt sich in einen Prinzen und verliert deshalb ihre Stimme.‘ Aber am Ende bekommt sie ihre Stimme zurück.“

Winfrey antwortete: „Und genau das ist hier passiert. Man hat das Gefühl, seine Stimme wiederzuerlangen.“