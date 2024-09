Peinlich! Prinz Harry wird mit William verwechselt – und alle schauen zu

In der Welt der Royals kann ein kleiner Fauxpas schnell zu schallendem Gelächter führen – besonders, wenn man Prinz Harry mit seinem Bruder William verwechselt! Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Kalifornien wurde der Herzog von Sussex Opfer genau dieses Missgeschicks, und es passierte live und in Farbe.

Prinz Harry war bei der Veranstaltung „One805Live!“, die den Ersthelfern in Santa Barbara gewidmet ist, ganz auf sich allein gestellt – nachdem Meghan Markle in letzter Minute absagen musste. Unter den Gästen tummelten sich Hollywood-Stars wie Cameron Diaz und Pink, und auch der „Right Here Waiting“-Interpret Richard Marx war mit von der Partie. Doch genau da passierte das Missgeschick…

Prinz Harry: Es passierte öffentlich

Marx‘ Ehefrau Daisy Fuentes postete ein Foto von ihrem Mann mit Harry – und markierte aus Versehen den Instagram-Account von Prinz William! Nach dem „Oops-Moment“ eilte Fuentes zur Schadensbegrenzung und korrigierte den Fehler, doch auch da erwischte sie nur einen Fan-Account von Harry. Was für eine Verwechslungs-Show!

Als wäre das nicht genug, schien Marx selbst den Königlichen zunächst nicht zu erkennen, bis ihm ein aufmerksamer Helfer zuflüsterte: „Richard, Prinz Harry!“ Trotz der kleinen Verwirrung meisterte Harry seinen Auftritt mit Bravour. Er würdigte den Piloten Loren Courtney für seinen herausragenden Einsatz und brachte die Menge mit seiner charmanten Art zum Schmunzeln.

There is gb news reporting and on another other continent there is the truth. Prince Harry being introduced to Richard Marx. 📷vid by Marx's Wife pic.twitter.com/py1mOlNPzq — Nico Mac (@Nicomac_666) September 22, 2024

Der Abend war eine Hommage an die Helden des Alltags und eine Gelegenheit für Harry, seine Unterstützung zu zeigen.

Doch nicht nur in Kalifornien machte Harry von sich reden. Bei einer Veranstaltung in New York zu Ehren seiner Mutter, Prinzessin Diana, sprach er über psychische Gesundheit und fand inspirierende Worte für junge Gewinner des Diana Awards. Ein voller Terminkalender, bei dem der Prinz seine Passion für wohltätige Zwecke unter Beweis stellte.