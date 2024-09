Meghan Markle und Prinz Harry: Öffentliche Demütigung für das Paar – ist Kate der Grund?

Seit ihrem Ausstieg aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 änderte sich das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry schlagartig. Vor allem für den Herzog von Sussex, der zu seiner royalen Familie kaum noch direkten Kontakt hat.

Zu viel ist in den vergangenen Jahren passiert, was die Royals in England verärgert hat, insbesondere nachdem Meghan Markle und Prinz Harry ihr Skandal-Interview gaben und ein Buch auf den Markt brachten, in dem Harry familiäre Details ausplaudert.

Und offenbar ist es nicht nur seine Royal-Family selbst, die sich immer mehr abwendet, jetzt scheint sich auch eine Londoner Galerie gegen das Paar zu stellen. Eine öffentliche Demütigung für Meghan Markle und ihren Ehemann.

Meghan Markle und Prinz Harry: Öffentliche Demütigung

Die National Portrait Gallery im Zentrum von Englands Hauptstadt erwarb laut dem britischen „Express“ Anfang des Jahres ein Bild des Paares. Nun erklärte ein Sprecher der Galerie allerdings, dass es niemals veröffentlicht wird.

„Das Porträt des Herzogs und der Herzogin von Sussex wurde im Mai 2024 für die Fotosammlung der Galerie erworben. Nach der Katalogisierung und Digitalisierung wurde das Porträt Anfang dieses Monats auf unsere Website gestellt. Derzeit gibt es keine Pläne, das Porträt in der Galerie auszustellen“, erklärt der Sprecher.

Bei dem Bild handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Porträt, das das Paar Seite an Seite bei der Eröffnung des One Young World-Gipfels in Manchester vor zwei Jahren zeigt. Es wurde vom bekannten Fotografen Misan Harriman, einem Freund des Paares, aufgenommen.

Das Interessante daran ist jedoch, dass die National Portrait Gallery über eine der besten Portraitsammlungen der Welt verfügt und ausgerechnet Kate Middleton ist ihre Schirmherrin. Prinz Harrys Schwägerin ist es auch, die Einfluss darauf hat, welche Portraits der Sammlung hinzugefügt werden.

Hat sie aber auch Einfluss darauf, was ausgestellt wird und was nicht? Eigentlich soll Kate ja mittlerweile Interesse daran haben, dass sich die Familie und vor allem ihr Mann Prinz William wieder mit seinem Bruder Harry versöhnt (hier mehr dazu >>>). Kaum vorstellbar also, dass Kate das besagte Bild in der Galerie nicht ausstellen will. Was nun der eigentliche Grund dafür ist, dass Meghans und Harrys Bild keinen öffentlichen Platz in der Galerie erhält, bleibt weiter ungewiss.