Kate Middleton trifft harte Entscheidung – „Sie ist so traurig“

Für Kate Middleton fing das Jahr nicht gut an. Bei der Prinzessin von Wales wurde Krebs diagnostiziert. Auch ihr Schwiegervater König Charles hat Krebs. Für die Dreifachmutter keine leichten Monate, in denen sie sich schonen, gleichzeitig aber ihren Mutterpflichten nachkommen musste.

Hinzu kommt der Zoff innerhalb der royalen Familie. Seit Prinz Harry zusammen mit seiner Frau Meghan Markle das Land verlassen und seine königlichen Pflichten als Senior-Royal abgegeben hat, haben die Familienmitglieder kaum noch Kontakt zueinander. Harrys Enthüllungen gegenüber den Royals haben die Situation sogar noch verschärft.

Es herrscht absolute Funkstille zwischen Prinz Harry und seinem Bruder und Mann von Kate Middleton, Prinz William. Doch Kate hat jetzt endgültig genug.

Kate Middleton trifft Entscheidung

In einem Bericht des britischen „Express“ heißt es, dass Kate ihren Ehemann dazu ermutigt, sich an Harry zu wenden, in der Hoffnung auf eine Versöhnung. Eine harte Entscheidung der Prinzessin, denn sie weiß, was alles vorgefallen war und wie sehr ihr Mann das Ganze mitnimmt.

Vor dem sogenannten Megxit, dem Austritt von Harry und Meghan aus dem Königshaus, schienen sich die beiden gut mit Kate Middleton und Prinz William zu verstehen, wurden öfter zu viert gesehen und bekamen sogar den Spitznamen „Die fabelhaften Vier“ verpasst. Doch das gehört längst der Vergangenheit an.

Zu viel ist passiert, dass Prinz William seinem Bruder einfach nicht verzeihen kann. Unter anderem Prinz Harrys Autobiografie „Spare“, in der er behauptete, William hätte ihn während einer Konfrontation im Jahr 2019 angegriffen. Berichten zufolge soll Kate Middleton mittlerweile trotz aller Vorkommnisse daran interessiert sein, die Dinge wieder geradezurücken. Nur William will offenbar nicht so ganz mitmachen.

Kate Middleton sieht in Harry „eine sehr verlorene Seele“

Eine Quelle behauptet laut „Express“ unter Berufung des „Closer“ Magazins: „Kate sieht Harry an und sieht eine sehr verlorene Seele. Sie ist so traurig, dass es zu dieser Situation gekommen ist, in der er sich völlig von der ganzen Familie exkommuniziert hat und in einer erbärmlichen Lage gefangen zu sein scheint.“ Es scheine jetzt diese Mauer zu geben, die nicht niedergerissen werden könne, so die Quelle weiter.

Insider sagen nun, dass Kate Middleton versucht hätte, William zu ermutigen, sich an Harry zu wenden. Bisher hat das aber anscheinend noch nicht gefruchtet.

Ob es jemals dazu kommen wird, dass Prinz Harry und Prinz William wieder miteinander reden und sich dabei anlächeln können, wird die Zeit zeigen…