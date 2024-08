Kate Middleton: Plötzlich ist sie Teil von „Emily in Paris“

Das hatte wohl niemand erwartet! Kate Middleton ist plötzlich Teil der Netflix-Serie „Emily in Paris“. Macht sie Meghan Markle nun also etwa Konkurrenz, was das Schauspiel-Business betrifft?

Die Antwort lautet natürlich: Nein! Denn die Prinzessin von Wales stand selbstverständlich nicht selbst vor der Kamera, sondern war auf eine andere Weise in einer Folge präsent.

Kate Middleton: Sie ist Teil von DIESER Folge

Ob Kate Middleton überhaupt schon von ihrem Glück weiß? Unklar! Zuschauer des Netflix-Hits „Emily in Paris“ hingegen wissen schon seit Staffel 4 – die am 15. August herauskam – Bescheid. Denn wirklich lange dauerte es nicht, bis Prinzessin Kate in der neuen Staffel plötzlich auftauchte.

Schon in Folge 1 bei Minute 16 ist es so weit. In einer Szene, in der Mindy (gespielt von Ashley Park) Emily (gespielt von Lily Collins) ein Kleid zeigt, fällt ihr Name! Denn beim Anblick des eleganten Stücks muss Hauptcharakter Emily offenbar direkt an Kate Middleton denken.

Es hat mit dem Style der Prinzessin zu tun

„Ist vielleicht etwas mehr Kate Middleton, als ich von dir gewohnt bin, aber Couture ist Couture“, findet Emily und spielt damit auf den Style der Prinzessin an. Bekanntlich trägt diese häufig zeitlose Modelle, die stets niemals zu viel Haut zeigen und häufig durch ihre klassischen Schnitte und Schlichtheit geprägt sind.

Auf das rosa Kleid, welches Mindy in den Händen hält, treffen definitiv auch letztere Punkte zu. Nichtsdestotrotz würde das schöne Stück Kate Middleton niemals in den Kleiderschrank kommen, da es für royale Verhältnisse viel zu kurz ist. Für den Style von Mindy hingegen erscheint es fast zahm.

Sie trägt nämlich gerne ausgefallene Outfits und scheut nicht davor zurück, auch mal Haut zu zeigen. Da sie in der 4. Staffel von „Emily in Paris“ allerdings mit ihrem neuen Freund zu den French Open gehen möchte, muss ein für diesen Anlass angemessenes Kleid her – und das hat sie in dem Stück definitiv gefunden.