Harry-Potter-Fans in Trauer: Jamie Christopher ist tot

Trauer bei den Fans der „Harry Potter“-Filmreihe. Wie die britische „The Sun“ berichtet, ist Jamie Christopher, der Director der Filme im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Wie das Magazin „Deadline“ berichtet, sei der Mann, der nicht nur die Filme über den Zauberer aus der Feder von J.K. Rowling maßgeblich prägte, sondern auch an Filmen wie „Thor: The Dark World“, Guardians of the Galaxy“ oder „Avengers: Age of Ultron“ beteiligt war, am Dienstag (29. August 2023) an Herzkomplikationen verstorben.

Die Geschäftsführer der Marvel Studios, Kevin Feige und Louis D’Esposito, gaben eine gemeinsame Erklärung zu Christophers Tod ab. Darin heißt es: „Wir sind unglaublich traurig über Jamies Tod. Er ist seit über einem Jahrzehnt Teil des Marvel Studios-Teams und an Produktionen wie Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Black Widow und mehr beteiligt. Er war eine ruhige Erscheinung hinter der Kamera und ein wunderbares, unterstützendes Crewmitglied am Set. Jamie kam zunächst als AD für Thor: The Dark World zu den Marvel Studios und wurde aufgrund seiner harten Arbeit und seines Fleißes zum ausführenden Produzenten von Doctor Strange in the Multiverse of Madness und den kommenden Fantastic Four befördert. Jamie war ein geliebtes Mitglied unserer Marvel Studios-Familie und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie und seinen Freunden.“

Harry-Potter-Fans trauern um Jamie Christopher

In seiner Karriere arbeitete Jamie Christopher auch an dem Kino-Hit „Knives Out“ von Regisseur Rian Johnson mit. Der US-Amerikaner fand nur gute Worte für seinen Kollegen. „Jamie war ein guter Freund und hat es geliebt, Filme zu machen. Er liebte seine Crew, liebte seinen Job, den Prozess und die Geschichte. Er war wirklich einer der ganz Großen, und dieser Verlust ist für alle, die das Glück hatten, mit ihm arbeiten zu dürfen, ein schmerzlicher Verlust“, so Johnson in einem Statement.

Jamie Christopher wurde 1971 in London geboren. Neben den Harry-Potter- und Marvel-Firmen wirkte er unter anderem auch an Blockbustern wie „James Bond: GoldenEye“, „Die Mumie“, „The Da Vinci Code: Sakrileg“ oder „Hidalgo: 3000 Meilen bis zum Ruhm“ mit.