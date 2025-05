Formel 1: Große Trauer in Deutschland! Ex-Pilot Jochen Mass ist tot

Große Trauer im deutschen Kosmos der Formel 1. Der ehemalige Rennfahrer Jochen Mass ist am Sonntag (4. Mai) im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben, den er im Februar erlitten hatte.

Die Formel 1 verliert damit kurz vor dem Grand Prix in Miami einen Rennsieger. Vor gut 50 Jahren hatte Mass sein erstes und einziges Rennen in Barcelona verloren. Im McLaren-Ford Cosworth gewann er zu jener Zeit den Großen Preis von Spanien.

Formel 1: Einziger GP-Sieg wird überschattet

Sein damaliger Rennsieg wurde jedoch von einem dramatischen Ereignis überschattet. Hill-Pilot Rolf Stommelen kam auf dem Stadtkurs von Montjuic von der Strecke ab und raste infolge dessen in die Zuschauermenge. Bei dem Unfall kamen mehrere Schaulustige ums Leben. Der Sieg von Mass wurde schnell zur Nebensache.

Auch interessant: Formel 1: Red Bull will McLaren auf die Schliche kommen – und schreckt dabei vor nichts zurück

Insgesamt fuhr Mass zwischen 1973 und 1982 in der Formel 1. Doch der gebürtige Bayer hinterließ seine Spuren nicht nur in der Königsklasse des Motorsports. Den wohl größten Erfolg seiner Karriere feierte Mass beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans, wo er 1989 im Sauber-Mercedes zusammen mit seinen Teamkollegen Manuel Reuter und Stanley Dickens den Rennsieg holte.

Mass blieb der Formel 1 erhalten

Auch nach seiner aktiven Karriere im Cockpit blieb Mass dem Motorsport erhalten. So fungierte der ehemalige Rennsieger als Ratgeber, etwa für Michael Schumacher. Dem empfiehl Mass 1996 den Wechsel zu Ferrari – und somit nicht zum damals dominierenden Williams-Rennstall. Ein Rat, der sich für Schumacher am Ende auszahlen sollte.

Die deutsche Formel-1-Welt verliert einen großen Fahrer. Insgesamt acht Podestplätze konnte der ehemalige McLaren-Pilot am Ende sammeln.