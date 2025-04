Trauer um „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“-Star: Karin Lesch (†89) ist tot

Die Märchenwelt trauert um eine Ikone! Schauspielerin Karin Lesch ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Ihre Tochter bestätigte den traurigen Verlust gegenüber „Bild“. Die gebürtige Schweizerin starb am 12. März in einem Seniorenheim in Brandenburg.

Karin Lesch brachte als gütige Königin in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ Magie auf die Leinwand. An ihrer Seite brillierte Pavel Trávníček (74) als Prinz, der nun ebenfalls tief betroffen ist. Er sagte in der tschechischen Zeitung „Blesk“: „Ich habe die traurige Nachricht heute Morgen gelesen und es tat mir im Herzen weh.“

Karin Lesch: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“-Star verstorben

Die Rolle der Königin war eine Herzensangelegenheit. Schauspieler Rolf Hoppe, der den König spielte, wählte Lesch persönlich als Partnerin. Eine Zusammenarbeit, die perfekt harmonierte und das Märchen unvergesslich machte. Mit dem Tod von Karin Lesch ist Pavel Trávníček der letzte der Hauptdarsteller, der noch lebt. Die beliebte Libuše Šafránková (†68), das Gesicht von Aschenbrödel, verstarb 2021.

+++ Interessant: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“-Geheimnis gelüftet: Du wirst den Film nie wieder normal sehen können +++

Doch Lesch war mehr als nur die Königin. Nach dem Erfolg des Märchens war sie in weiteren Produktionen wie „Maria und der Paragraph“ zu sehen. Ihr Talent machtet sie zu einer festen Größe in der Filmwelt. Dabei war ihre Karriere nicht nur durch ihre Rollen geprägt, sondern auch durch ihre Familie.

Weitere Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Ihr Ehemann, Hans Dieter Mäde, hinterließ ein starkes Erbe in der DEFA-Filmwelt. Der Verlust ihres Sohnes Michael im Jahr 2023 war ein weiterer schwerer Schlag für die Familie.

Karin Lesch wird mit Sicherheit in den Herzen vieler als die liebevolle Märchenkönigin weiterleben.