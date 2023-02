GZSZ-Star Iris Mareike Steen teilt privaten Schnappschuss: „Habe gerade Pipi in den Augen“

Seit Dezember 2010 steht Iris Mareike Steen für die beliebte RTL-Dailysoap GZSZ vor der Kamera. Im Kollekiez verkörpert die Schauspielerin die Rolle der Lilly Seefeld. Bis 2017 leistete ihr Kollegin Janina Uhse Gesellschaft am Set. Über die Arbeit hinaus entstand zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft…

Auch heute noch verstehen sich Iris Mareike Steen und Janina Uhse bestens. Jetzt besuchte Iris ihre Freundin sogar im weit entfernten Kapstadt. Die gemeinsame Zeit hielt das Duo in mehreren Schnappschüssen fest. Einige davon landeten nun im Netz – und rührten zu Tränen!

GZSZ-Star ist zu Tränen gerührt

„Ich hab gerade ein bisschen Pipi in den Augen, weil ich dich so lieb habe“, schwärmte Iris unter einer der drei Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sie via Instagram geteilt hatte. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen sitzen die beiden GZSZ-Bekanntheiten nebeneinander. Völlig unbekümmert scheinen die zwei Frauen ihre Auszeit zu genießen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Janina Uhse kann sich offenbar keine bessere Gesellschaft vorstellen. „Zuhause, weit entfernt von Zuhause“, betitelte die brünette Schönheit das Bild. Auch die weite Entfernung lässt die Freundschaft der GZSZ-Stars also nicht geringer werden.

GZSZ-Bekanntheiten verbindet tiefe Freundschaft

Ihre Fans könnten sich jedenfalls an den Anblick gewöhnen. „Ach ja, das waren noch die guten alten Zeiten“, kommentierte beispielsweise eine Nutzerin, die sich offenbar noch ganz genau an die gemeinsame Zeit von Iris und Janina bei GZSZ erinnern kann. „So schön, wenn du wieder zurückkommen würdest“, schrieb ein anderer User unter den Beitrag und wollte damit besonders Janina ins Gewissen reden.

Mehrere Themen:

Auch wenn Iris und Janina aktuell nicht gemeinsam für GZSZ oder ein anderes Format vor der Kamera stehen – aus den Augen haben sich die beiden Frauen trotzdem nicht verloren. Ihre Anhänger dürfen sich also bestimmt noch auf den einen oder anderen weiteren Schnappschuss ihrer Freundschaft freuen!