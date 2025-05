Kodi in Essen: Schließungs-Hammer trifft Mitarbeiter – „Ich habe den Job geliebt“

Die Nachricht, dass auch Kodi Insolvenz angemeldet hat, sorgte im November vorigen Jahres für deutschlandweites Entsetzen – nicht nur unter den Kunden. Denn vor allem Mitarbeiter wird es jetzt hart treffen.

Satte 80 Filialen stehen auf der Kippe und damit 520 Angestellte (DER WESTEN berichtete). Für zwei Filialen in Essen ist das Aus jetzt schon besiegelt, wie die „WAZ“ berichtet. Die Mitarbeiter stehen jetzt vor dem Nichts.

Kodi-Filialen in Essen bald Geschichte

Konkret geht es dabei um die Filialen des Non-Food-Discounters in den Stadtteilen Frohnhausen und Altenessen. Während die Frohnhausener Kodi-Filiale schon am 20. Mai ihre Türen für immer schließt, soll es in Essen-Altenessen voraussichtlich wenige Tage später so weit sein.

„Wir wollten noch aufwendig umbauen, aber plötzlich standen Leute aus der Vertriebsleitung hier und sagten, dass Schluss ist“, erinnert sich eine Kodi-Mitarbeiterin aus Frohnhausen gegenüber der „WAZ“ an den Moment der Bekanntgabe. Ihr wurde Ende März gekündigt. „Ich habe den Job geliebt, ich habe gerne Kontakt zu Menschen.“

Weitere Essen-Filialen auf der Kippe?

„Warum gerade wir?“, dürften sich jetzt nicht nur die Mitarbeiterin aus Essen-Frohnhausen, sondern auch Angestellte aus Altenessen fragen. Ob einigen von ihnen ein Wechsel in eine andere Kodi-Filiale in Aussicht gestellt wurde, ist nicht bekannt.

Kunden können dieser Tage noch ein letztes Mal in den Essener Geschäften von den Ladenschließungen profitieren, werden hier im Zuge des Abverkaufs Produkte zum Schleuderpreis verkauft. Doch viele dürften sich jetzt auch fragen, wie es um die Kodi-Filialen in den Essener Stadtteilen Kupferdreh, Rüttenscheid, Steele, Kray, Borbeck und Frintrop steht.