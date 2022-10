GZSZ-Star Iris Mareike Steen in tiefer Trauer: „Ich kann es immer noch nicht realisieren“

Es ist ein Bild, das auf den ersten Blick wärmt, an das Gute auf der Welt Glauben lässt. „GZSZ“-Star Iris Mareike Steen strahlt, sie trägt ihr Hochzeitskleid, ist festlich geschminkt. Sie fällt einer Frau in die Arme. Auch sie ist festlich gekleidet. Es ist ihre Mutter. Doch das, was die 30-Jährige zu dem Foto schreibt, ist alles andere als schön oder festlich. Im Gegenteil. Es ist tieftraurig.

„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen verkündet mit diesem Bild, das mutmaßlich am Tag ihrer Hochzeit aufgenommen wurde, den Tod ihrer Mutter. „Ihr Lieben, normalerweise versuche ich sehr private Dinge auch sehr privat zu halten, aber da ich in der Vergangenheit immer ganz viel von meiner geliebten Mama erzählt habe und wir vor zwei Jahren sogar ein Interview über unsere wahnsinnig enge Verbindung gegeben haben, werde ich entsprechend oft in Interviews auf sie angesprochen und habe mich deshalb dazu entschieden, euch zu erzählen, dass ich meine Mama vor knapp zwei Wochen das letzte Mal in die Arme schließen durfte“, so Steen bei Instagram.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen trauert um ihre Mutter

Die Schauspielerin weiter: „Ich kann es immer noch nicht realisieren und will es eigentlich auch gar nicht glauben. Bis zum Schluss habe ich ihre unbeschreibliche Lebensfreude bewundert und geliebt und mir fest vorgenommen, diese für sie und für uns weiterzutragen und mir nun auch wieder zu Herzen nehmen, was sie mir schon als kleines Kind beigebracht hat: Dass sich die Welt auch nach einem schweren Schicksalsschlag weiterdreht und dass es weitergeht, wenn man nur weitergeht. Und die unzählbaren wunderschönen Momente mit ihr nehme ich mit auf meinen weiteren Weg, die bleiben nämlich für immer.“

Ihre Fans und Freunde stehen in diesem traurigen Moment zu ihr. „Es tut mir so leid und ich fühle so sehr mit dir“, schreibt beispielsweise Schauspiel-Kollegin Franziska van der Heide („Alles was zählt“).

Und eine Followerin ergänzt: „Oh Iris Schatz, keine Worte können beschreiben, was ich dir geben will. Deswegen sende ich dir die wärmste, längste, herzlichste und innigste Umarmung und denke fest an dich.“