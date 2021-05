GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Damit hat niemand gerechnet – „Jetzt habe ich mich offiziell geoutet“

Dieser Anblick macht gute Laune: Freudestrahlend steht GZSZ-Star Iris Mareike Steen neben ihrem Fahrrad. Die Sonne scheint der 29-Jährigen ins Gesicht, das Rad reflektiert im Licht. „Was für traumhaftes Wetter“, schreibt der GZSZ-Star, der in der Serie die Rolle der Lilly Seefeld spielt.

Doch dabei bleibt es nicht. Denn die Schauspielerin hat ein Geheimnis, das sie nun bei Instagram verrät.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen macht Fahrrad-Outing

GZSZ-Star Iris Mareike Steen verrät ihren Fans etwas, womit du nicht gerechnet hast. Foto: IMAGO / Future Image

„Wenn dieses Fahrrad tatsächlich mir gehören würde … okay, wenn ich überhaupt ein Fahrrad hätte … also, wenn ich wirklich souverän Fahrrad fahren könnte, dann würde ich das heute tun“, verrät Steen. Sie kann nämlich nicht richtig radeln.

Das ist „Gute Zeiten, schlechte Zeiten":

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt

Bei TV Now kannst du die Folgen auch sehen

Eine Vorschau bietet RTL an

„Leider war ich schon als Kind nicht so fähig auf dem Rad unterwegs. Später habe ich es dann einfach gelassen und als ich für eine Szene bei GZSZ Rad fahren sollte, wurde das von der Regisseurin kurzerhand in 'Rad schieben' umgewandelt, weil das einfach lässiger aussah. So, jetzt habe ich mich offiziell geoutet“, so die GZSZ-Schauspielerin weiter.

GZSZ-Star Iris Mareike Steen: Fans sind auf ihrer Seite

Ihre Fans finden das gar nicht schlimm. Schließlich kann man nicht alles können. „Keine Sorge, ich kann auch nicht wirklich Fahrrad fahren. Das letzte Mal, als ich Fahrrad gefahren bin, bin ich aus Versehen gehen eine Wand gefahren“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und eine andere Followerin hat eine ganz andere Schwäche: „Ich bin nicht in der Lage, auf einem blanken Blatt Papier gerade zu schreiben. Sieht immer unmöglich aus und ich bewundere Leute, die das können.“

