„Grill den Henssler“: Frank Rosin erstmals zu Gast – plötzlich kommt es zum Show-Abbruch! „Da scheiß ich drauf!“

An diesem Sonntag (21. Mai 2023) kommt es bei Vox zu einem langersehnten Duell zwischen zwei TV-Köchen. Bei „Grill den Henssler“ tritt Steffen gegen keinen geringeren als Frank Rosin an. Darauf haben die Fans schon lange gewartet. Und auch die beiden Männer scheinen sich zunächst auf den Wettstreit zu freuen.

Normalerweise treten immer mehrere Promis bei „Grill den Henssler“ an. Doch in dieser Folge kommt es zum allerersten Mal zu einem 1 gegen 1 zwischen Steffen und Frank Rosin. Im Laufe der Sendung kommt es jedoch plötzlich zu einer überraschenden Wendung.

„Grill den Henssler“: Steffen freut sich über Duell mit Kollegen

TV-Koch Frank Rosin ist mittlerweile ein absoluter Profi in Sachen Fernsehen. Neben seiner eigenen Show „Rosins Restaurants“, war er auch jahrelang Coach in der Sat.1-Sendung „The Taste“. Das Vox-Format ist jedoch Neuland für den gebürtigen Dorstener. Ob er sich auch hier beweisen kann?

Sein Kontrahent Steffen Henssler freut sich schonmal auf das Battle mit ihm: „Es ist eine wirklich große Ehre, denn Frank ist der erste Sterne-Koch, der sich alleine gegen mich in diese Küche traut. Da oben zu sitzen und zu coachen ist die eine Sache, aber selber zu kochen, ist eine ganz andere.“

Eine Besonderheit an der Sendung ist, dass es nicht nur ums Kochen geht. In verschiedenen Spielrunden können sich die Kandidaten auch auf andere Weise wertvolle Punkte auf das Konto ziehen. Diese könnten letztendlich über den Sieg entscheiden. Das Konzept des Spiels: Beide Männer sollen Fragen beantworten – für jede falsche Antwort gibt es einen leichten Stromschlag. In den Augen von Henssler eine absolute Katastrophe: „Das ist so ätzend. Da hab ich keinen Bock drauf. Wer lässt sich Stromschläge verpassen? Keiner! Ich pisse ja auch nicht auf einen Kuhzaun!“

Prompt bricht der Wahl-Hamburger das Spiel ab. „Das könnt ihr alleine spielen. Das mache ich nicht. Ich bin doch nicht komplett behämmert. Die drei Punkte kannst du haben, da scheiß ich drauf!“ Ist der Abend damit schon entschieden?

„Grill den Henssler“ läuft immer sonntags um 20.15 Uhr bei Vox und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.