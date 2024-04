Panne bei Vox-Star Roland Trettl: „Ging wohl was schief“

Vox-Star Roland Trettl führt normalerweise liebeshungrige Singles in seinen TV-Shows „First Dates – ein Tisch für zwei“ oder dem Ableger „First Dates – Hotel“ zusammen. Auch außerhalb der Fernseh-Bühne hält der 52-Jährige seine Fans über Social Media auf dem Laufenden. Nun teilt der Moderator jedoch eine Panne, die wohl so manchen Fan zum Schmunzeln bringt.

Vox-Star: Roland Trettl teilt lustigen Moment auf Instagram

Auf Social Media erlaubt sich Vox-Star Roland Trettl des Öfteren einen Spaß. Mal posiert er neben „First Dates – Hotel“ Kollegin Aline in einem Kleid, dann bringt er seine Follower durch lustige Geschichten aus dem Alltag zu lachen. So auch diesmal: In seiner Instagram-Story präsentiert der stets stilbewusste Trettl stolz einen schicken neuen Nike-Sneaker. Doch Halt! Etwas fehlt hier ganz offensichtlich. Hat er sich etwa einen kleinen Fauxpas erlaubt?

Normalerweise kennt man den TV-Koch und Moderator für seine ausgezeichnete Wahl an Anzügen oder schicken Hemden, immer up to date mit den neuesten Trends. Diesmal überrascht er mit einem Sneaker ohne Schnürsenkel – damit könnte Roland Trettl glatt ein neues Fashion-Statement setzen. Die Panne ist jedoch schnell aufgeklärt. Es scheint sich um einen Fehler in einer Bestellung zu handeln. „Da ging wohl was bei der Bestellung schief“, kommentiert der Vox-Star das Manko.

Damit beweist Roland Trettl einmal mehr: Abseits des Fernsehbildschirms kann er ebenfalls für Unterhaltung sorgen. Damit zeigt der TV-Koch, dass auch die Promis manchmal mit kleinen Pannen zu kämpfen haben.

Der „First Dates“-Gastgeber spielt übrigens nicht nur Amor in seinem eigens für die Show errichteten Restaurant, sondern geht in Sachen Liebe auch nicht leer aus. Erst im Januar des vergangenen Jahres hatte er sich nach zwölf Jahren von seiner Frau Daniela getrennt. Wie er nun in einer aktuellen Folge seiner Vox-Sendung (18:00 Uhr) verriet, hat er sich nur wenige Monate nach der Trennung wieder neu verliebt. Um wen es sich bei der Dame handelt, die das Herz des kochenden Kuppelmeisters vor sieben Monaten eroberte, ist bislang noch nicht bekannt.