Vox-Star Ralle Enders ein Jahr tot: Jetzt spricht seine geliebte Conny

Es war ein Schock für viele Tausend TV-Zuschauer: Im Oktober vergangenen Jahres verstarb „Ab ins Beet“-Star Ralf ‚Ralle‘ Enders im Alter von 63 Jahren. Ralle, der in der Vox-Reihe stets durch seine raubeinige, aber doch herzliche Art aufgefallen war, hinterließ eine klaffende Lücke in der Garten-Soap.

Nun spricht seine Partnerin Conny Schmidt über den Verlust ihres Mannes, und den schweren Weg, den sie gehen musste. „Wenn ich meine Familie und insbesondere meinen Sohn Marc und seine Lebensgefährtin Simone nicht an meiner Seite gehabt hätte, hätte ich das nicht durchgestanden“, so die Frau, die selbst in der Vox-Soap zu sehen ist, gegenüber dem Portal „Promipool“.

Trauer um Vox-Star Ralle Enders noch immer groß

Bei der Verarbeitung habe es ihr auch geholfen, sich die Folgen mit ihrem Ralle anzusehen. „Ich habe viel an die schöne Zeit mit Ralle gedacht, was wir alles miteinander erlebt haben. Ich habe mir auf VOX ‚Ab ins Beet‘ mit ihm angeschaut, weil ich in den Momenten dachte, er ist bei mir, wenn auch nur im TV“, verrät Conny.

++ Vox-Star Ralle Enders tot: Beim letzten Dreh wurde er veräppelt ++

Unterstützung habe sie aber nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren Co-Stars erhalten. „An erster Stelle natürlich Claus Scholz, der mir am Todestag zur Seite stand, mich ins Krankenhaus begleitet hat und vieles für mich erledigt hat, wozu ich nicht in der Lage war, da ich völlig neben mir stand und keinen klaren Gedanken fassen konnte“, berichtet sie gegenüber „Promipool“.

Für Conny geht es im TV weiter. Sie dreht weiterhin „Ab ins Beet“ und auch in der Camping-Reihe „Einmal Camping, immer Camping“ wird sie zu sehen sein. „Ich glaube, das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Darum ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen, obwohl es ohne ihn nicht mehr so ist wie früher, aber vielleicht lebt er ja in mir weiter und die Zuschauer werden durch mich immer an ihn erinnert“, so Conny.