Einst Fanliebling: Jetzt ist ein Ex-BVB-Star am Tiefpunkt seiner Karriere

Beim BVB trat er einst ein großes Erbe an, schoss sich in die Herzen der Fans, verließ den Verein aber dann wieder. Mit seinen zwölf Toren in elf Bundesliga-Spielen sorgte er für einen Rekord als Joker und wurde Fanliebling.

Die meisten BVB-Fans werden sicherlich schon wissen, um welchen ehemaligen Stürmer es sich handelt. Die Rede ist nämlich von Paco Alcacer. Der Angreifer ist mittlerweile vereinslos und am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt – und das mit 31 Jahren!

Ex-BVB-Star plötzlich vereinslos

2018 kam er per Leihe zum BVB, wechselte dann aber ein Jahr später fest zum Revierklub. Er blieb jedoch nicht lange und verließ Borussia Dortmund 2020 wieder. Beim FC Villarreal spielte Paco Alcacer zwei weitere Jahre, ehe es ihn in Richtung Vereinigte Arabische Emirate ging.

Zunächst beim Sharjah FC und dann beim Emirates Club. Später ging es zurück zum Sharjah FC, wo er bis zum Ende des vergangenen Monats unter Vertrag stand. Seitdem ist der Spanier vereinslos – zum ersten Mal in seiner Karriere. Mit 31 Jahren ist das für Alcacer ein heftiger Rückschlag.

Der einstige Nationalspieler, der mal einen Marktwert von 50 Millionen Euro hatte, steht plötzlich vor einer ungewissen Zukunft. Wie es jetzt für ihn nämlich weitergeht, ist total unklar.

Zurück in die Heimat oder weiterhin in der Wüste?

Für den Ex-BVB-Star könnte es jetzt zurück in die Heimat nach Spanien gehen. Ob ihn ein Erstligist haben will, ist eher zu bezweifeln. Vermutlich könnte Alcacer in der 2. Liga dann auf Torejagd gehen, um sich wieder in den Fokus einiger Erstligisten zu schießen.

Dass er weiterhin in den Emiraten oder in den anderen Wüstenländern wie Saudi-Arabien oder Katar spielen wird, ist wohl ausgeschlossen. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, wie es für Alcacer weitergeht. Ein Karriereende ist ebenfalls wohl kein Thema beim einstigen Top-Torjäger. Mit 31 Jahren ist noch längst nicht Schluss.