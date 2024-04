Vox lässt Bombe platzen – Ableger von „Sing meinen Song“ in den Startlöchern

Seit einem Jahrzehnt zieht „Sing meinen Song“ tausenden Zuschauer in ihren Bann. In dem Vox-Format treffen sich sieben Sängerinnen und Sänger aus unterschiedlichsten Genres und interpretieren ihre Hits komplett neu. Mit diesem Konzept feiert die Show seit stolzen 11 Staffeln große Erfolge. Doch nun plant der Sender eine Überraschung für die Fans – und die hat es in sich.

Vox verkündet „Sing meinen Song“-Spin-Off

In der Vergangenheit gab es schon zahlreiche Sonderausgaben von „Sing meinen Song“. Von „Die besten Duette“ über „Die Premieren“ bis hin zu den emotionalsten und lustigsten Momenten war alles dabei. Doch wie die neue Vox-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen nun gegenüber „DWDL“ verrät, arbeitet man aktuell an etwas ganz Großem.

+++ Premiere bei „Sing meinen Song“ – DIESER deutsche Rock-Star bekommt seinen eigenen Show-Abend +++

„Schon im Sommer werden wir außerdem das ‚Sing meinen Song‘-Universum um ‚Sing meinen Schlager‘ erweitern. Hier werden Sänger*innen aus der Schlager- und Deutschpop-Branche die bekanntesten Schlagersongs Deutschlands neu interpretieren“, so Petersen. Als wäre das nicht schon Überraschung genug, legen die Verantwortlichen noch einen drauf.

Vox verändert Show-Konzept für Spin-Off

Im Vergleich zum Original, gibt es bei dem Spin-Off „Sing meinen Schlager“ einen kleinen aber feinen Unterschied. „Es wird ein großes Open-Air-Spektakel vor Live-Publikum“, erklärt die Vox-Programmgeschäftsführerin. Weitere Details gibt es bis dato allerdings nicht: „Wer dabei ist, kann ich jetzt noch nicht verraten.“

+++ Kitchen Impossible (Vox): Mega-Clou des Gegner-Teams – „Das könnt ihr nicht machen!“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die neuen Folgen von „Sing meinen Song“ aktuell jeden Dienstag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei RTL+.