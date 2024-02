Premiere bei „Sing meinen Song“ – DIESER deutsche Rock-Star bekommt seinen eigenen Show-Abend

Im Frühjahr startet auf Vox die elfte Staffel der preisgekrönten Musik-Show „Sing meinen Song“. Aktuell wird gedreht, in dem Songcamp in Südafrika sind auch dieses Jahr wieder bekannte und weniger bekannte Musiker mit dabei.

Besonders die Fans deutschsprachiger Musik dürfen sich freuen. Mit dabei sind: Singer-Songwriter Tim Bendzko, Soul-Sängerin Joy Denalane und der Rapper Eko Fresh. Außerdem nehmen Eva Briegel (Sängerin der Band „Juli“), Sammy Amara (Sänger der Düsseldorfer Punkband „Broilers“) und der Sänger und Schauspieler Emilio Sakraya auf der großen Couch Platz.

Sechs Neulinge bei „Sing meinen Song“

Für alle Künstler ist „Sing meinen Song“ eine neue Erfahrung. Alle sechs Stars bringen ihre größten Hits mit. Wer mit wem tauscht, bleibt aber ein Geheimnis. Für die Doku-Reihe „Die Story“ wird Vox die Musiker im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten begleiten.

+++ „Sing meinen Song“: Johannes Oerding offenbart emotionalsten Staffel-Moment +++

Die Moderation übernimmt wieder der Songtexter und Sänger Johannes Oerding. Er sei genauso gespannt wie die Zuschauer, welche neuen Interpretationen und Ohrwürmer bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ entstünden, sagte er in einem Interview.

Ein Abend für Rockstar Peter Maffay

Der Gastgeber hat einen guten Freund eingeladen: Als Special Guest wird kein geringerer als Peter Maffay einen Abend beim Tauschkonzert im Mittelpunkt stehen. Der 74-jährige geht dieses Jahr mit Hits wie „Sonne in der Nacht“ und „Du“ auf Abschiedstour.

Johannes Oerding ist wahnsinnig glücklich über die Zusage des Ausnahme-Musikers: „Ich hatte als Gastgeber und Teilnehmer von ‚Sing meinen Song‘ schon vier Mal die Ehre, einen Tauschabend mit meinen Songs zu erleben. Dieses Privileg trete ich in diesem Jahr an meinen guten Freund Peter Maffay ab. Ich darf durch seinen Abend führen und gemeinsam interpretieren wir seine größten Songs neu. Ein Special Abend für einen Special-Guest!“

Peter Maffay: „Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass das sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen. Ich bin gespannt, wie meine Songs verwandelt werden.“