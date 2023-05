„Grill den Henssler“ (Vox): TV-Koch kann es nicht fassen –“Willst du mich verarschen?“

In der dritten Sendung der Vox-Show „Grill den Henssler“ wird wieder gekocht, was das Zeug hält. Der TV-Koch tritt dabei wie üblich gegen ein Team aus Promis an und versucht, die Jury mit seinen Kreationen zu überzeugen. Das Team, das am Ende des Abends am meisten Punkte ergattern konnte, gewinnt die Sendung und dazu noch ein Preisgeld für den guten Zweck.

Am Sonntagabend (7. Mai 2023) heißen die Gäste bei „Grill den Henssler“ Christine Urspruch, The BossHoss und Pierre M. Krause. Gemeinsam stellen sie sich der Herausforderung und wollen Steffen Henssler bezwingen. Moderiert wird das Ganze wie immer von Laura Wontorra, die es schafft den TV-Koch aus der Reserve zu locken.

„Grill den Henssler“ (Vox): Profi völlig überfordert

An dieser Aufgabe hat Steffen Henssler sichtlich zu knabbern: Er muss ein Gericht aus dem Jahr 1894 nachkochen. Auf dem Speiseplan steht nämlich „Hummer Thermidor mit Kopfsalatherzen“. Damit kann der Profi-Koch herzlich wenig anfangen und verzweifelt.

Nachdem sich die Moderatorin das Leid aus der Ferne angesehen hat, kommt sie dem TV-Koch dann schließlich zur Hilfe und verrät ihm das Rezept. Doch ob das am Ende reicht, um die Jury zu überzeugen?

Laura Wontorra plaudert über Privates

„Grill den Henssler“ zählt zu den beliebtesten Koch-Shows hierzulande. Nicht umsonst sind die Tickets in der Regel immer schnell vergriffen. Das liegt mit unter auch daran, dass es in der Sendung nicht nur ums Essen geht, sondern auch um die Kandidaten selbst. Schnell wird es nämlich auch mal privater im Vox-Studio.

So auch in der dritten Folge, in der Laura Wontorra plötzlich über ihre Familienplanung erzählt. Denn die 34-jährige Moderatorin hat bisher noch keine Kinder. Ändert sich das wohlmöglich bald? In der TV-Show spricht sie nun Klartext: „Das dauert noch ein bisschen. Jetzt erst mal nicht!“

Wontorra-Ankündigung macht Henssler stutzig

Und auch mit einer weiteren Aussage sorgt die Moderatorin für überraschte Gesichter. Zumindest Steffen Henssler wirkt sichtlich schockiert. „Ich gehe auf Kur“, sagt Laura Wontorra plötzlich. Der Koch wittert den Scherz schon und entgegnet forsch: „Willst du mich verarschen?“

Da scheinen sich Koch und Moderatorin ja einmal mehr prächtig zu verstehen…

„Grill den Henssler“ läuft immer sonntags um 20.15 Uhr bei Vox und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.