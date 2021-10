„Goodbye Deutschland“-Star postet Video aus Notaufnahme – Fans bestürzt: „Geht mir nicht aus dem Kopf“

„Goodbye Deutschland“-Fans in Sorge: Ein beliebtes TV-Gesicht liegt in der Notaufnahme.

Die „Goodbye Deutschland“-Fans sind völlig durch den Wind. Aus heiterem Himmel meldet sich ein Darsteller der Vox-Doku-Soap plötzlich aus dem Krankenbett zu Wort.

„Am Ende des Tages bringt es alles nichts, wenn man um sein Leben rennt und dann am Ende hier drinnen liegt. Deswegen denkt dran: Gesundheit ist alles!“, erklärt der „Goodbye Deutschland“-Star. Ein Schock für die Zuschauer, die seinen Werdegang seit Jahren im Fernsehen verfolgen.

„Goodbye Deutschland“-Star bricht in Tränen aus: „Gebt immer auf euch Acht“

Völlig aufgelöst meldet sich „Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus in seiner Instagram Story zu Wort. Der 35-Jährige, der sich vor allem als Immobilienmakler auf Mallorca einen Namen gemacht hat, liegt in einem Krankenbett.

Marcel Remus wurde im Fernsehen als Immobilienmakler auf Mallorca bekannt. Foto: IMAGO / Future Image

„Von der Notaufnahme direkt eingewiesen ... zwei Stunden lang wurde jetzt mein Herz untersucht .. Heute Nacht muss ich leider im Krankenhaus bleiben“, berichtet er seinen Followern, die ihn am selben Morgen noch voller Energie erlebt haben.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Was genau los ist, kann oder will Marcel Remus nicht verraten, dennoch appelliert er unter Tränen und lautem Schluchzen an seine Fans: „Ich sag's euch, gebt immer auf euch Acht.“

Vox-Star Marcel Remus musste in die Notaufnahme gebracht werden. Foto: IMAGO / nicepix.world, IMAGO / Horst Galuschka

„Goodbye Deutschland“-Fans schockiert: „Bin so unendlich traurig“

„Ich bin fertig mit den Nerven. Es ist alles krass“, stammelt der TV-Star vor sich hin. Worte, die auch seinen Anhängern Angst bereiten. In den Kommentaren unter seinem aktuellen Post sprechen sie Marcel gut zu und drücken ihm ihr Mitgefühl aus:

„Habe eben deine Story gesehen, hat mich total berührt. Ich wünsche dir gute und schnelle Besserung! Pass bitte auf dich auf.“

„Die heutige Story aus dem Krankenhaus geht mir gar nicht aus dem Kopf. Bin so unendlich traurig, dass du so traurig bist.“

„Das wird schon wieder. Du bist doch noch jung. Nimm es als Zeichen, besser auf Dich zu achten.“

„Lass den Kopf nicht hängen. Du bist ganz schnell wieder auf den Beinen. Deine Story ist mir so zu Herzen gegangen.“

Seinen Humor hat Marcel Remus zum Glück noch nicht verloren. Zu einem Foto des Krankenhaus-Menüs schreibt er: „Da koche ich ja sogar besser.“

