„Goodbye Deutschland“-Star Steff im Krankenhaus! „Zum zweiten Mal hast du mir den Arsch gerettet“

Das Bauchgefühl ist in vielen Lagen der beste Ratgeber. Das haben nun auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel am eigenen Leib erfahren. Zum Glück, muss man sagen.

Denn Steff Jerkel ist sich sicher: Seine Noch-Ehefrau Peggy hat ihm zum zweiten Mal „den Arsch gerettet.“ Aber was ist eigentlich passiert?

„Goodbye Deutschland“: Steff Jerkel liegt im Krankenhaus

Wie Peggy in ihrer Instagram-Story schreibt, war Steff vor wenigen Tagen in der Klinik in Porto Christo. Dort habe man Nierensteine diagnostiziert. Aber Peggy habe sich damit nicht zufrieden geben können, wie sie schreibt. „Und ich hatte leider recht“, setzt sie nach.

Denn nur zwei Tage nach diesem Klinikbesuch habe sie Steff wieder ins Krankenhaus gebracht. „Mein Gefühl hat mich wieder nicht getäuscht, bin froh, dass ich mich heute Morgen durchgesetzt habe und mit Steff in die Klinik nach Palma gefahren bin.“ Denn ihr Noch-Ehemann habe eine Lungenentzündung. Und deshalb müsse er nun sogar im Krankenhaus bleiben.

Steff Jerkel mit rührenden Worten

Und dass „Goodbye Deutschland“-Star Peggy so besonnen gehandelt und auf ihre Intuition vertraut hat, dafür ist Steff Jerkel mehr als dankbar. Auch er meldet sich in seiner Instagram-Story zu Wort, schreibt: „Ich möchte mich so richtig vom Herzen bei dir bedanken Peggy. Zum zweiten Mal hast du mir den Arsch gerettet. Beim ersten Mal so richtig und wie es diesmal geendet wäre, werden wir zum Glück nicht erfahren. Einfach danke. Du warst immer der gute Teil von uns.“

Worte, die ans Herz gehen! „In solchen Momenten merkt man mal wieder, wie sehr wir eigentlich miteinander verbunden sind, denn er würde genau das gleiche für mich tun“, schiebt Peggy noch hinterher. Und dass es solch eine Verbindung zwischen den beiden gibt, ist kaum verwunderlich. Denn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Peggy und Steff waren fast 25 Jahre lang ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter.