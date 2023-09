„Goodbye Deutschland“: Baby-Glück von Auswanderin sorgt für Wirbel – „Unmöglich“

Die Teilnehmer der Auswanderer-Show „Goodbye Deutschland“ sorgen bei Vox-Zuschauern immer wieder für Kopfschütteln. Sei es, weil sich manche Auswanderer finanziell komplett ins Ungewisse wagen oder in ein Land ziehen, dessen Sprache und Kultur sie absolut nicht kennen.

Auch „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Janine Hundt lässt die Vox-Zuschauer oft sprachlos und fasziniert zurück. Die Tansania-Liebhaberin musste vor der Kamera schon so einige Höhen und Tiefen durchleben, scheint jedoch mittlerweile mit Ehemann Attu ihr Glück gefunden zu haben. Die beiden sind jetzt sogar Eltern geworden – doch es gibt Kritik.

„Goodbye Deutschland“ verkündet Baby-News von Janine und Attu

Auf dem Instagram-Kanal der Vox-Reality-Doku macht der Sender am Donnerstag (28. September) die frohe Botschaft öffentlich. „Babynews aus Tansania. Janine Hundt und ihr Attu sind heute Eltern geworden. Die Geburt ist super verlaufen und Mama und Tochter sind wohlauf“, heißt es zu einem Foto direkt aus dem Kreissaal.

Man sieht Janine im Krankenbett, sie hält ihr Baby im Arm und hat die Augen geschlossen. Attu schaut dagegen verliebt auf seine kleine Tochter Inaya.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Besonders schön: Das Baby kam an Janines eigenem Geburtstag zur Welt, teilt diesen Ehrentag also künftig mit seiner Mama. „Wir wünschen der kleinen Familie alles Gute und eine wunderschöne Kennenlernzeit“, schreibt „Goodbye Deutschland“ noch dazu. Die Follower sind allerdings nicht alle ganz so positiv gestimmt.

„Goodbye Deutschland“-Fans üben Kritik

So kritisieren viele, dass das Baby schon so kurz nach seiner Geburt auf Social Media gezeigt wird. „Cool, gleich die Kamera im Gesicht. Bleibende Erinnerung“, schreibt etwa jemand unter den Beitrag. „Die Mutter ist doch gar nicht wach….unmöglich finde ich dieses Foto…Privatsphäre ganz toll….nicht!“, stimmt jemand anderes zu. „Es gibt wohl keine intimen Momente mehr“, findet auch eine weitere Followerin.

Mehr Themen:

Die frischgebackenen Eltern dürften sich an der Kritik nicht weiter stören – zumal sie sogar noch einen Schritt weiter gehen, wie „Goodbye Deutschland“ in dem Beitrag ankündigt. Mehr Hintergrundinfos zur Geburt soll es demnach an diesem Freitag (30. September) um 20.15 Uhr in der Vox-Sendung im TV geben.