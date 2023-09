„Goodbye Deutschland“: Chaos vor Hochzeit auf Mallorca – „Darf ich noch ’nen Rückzieher machen?“

Es soll der schönste Tag im Leben von Ballermann-Star Lorenz Büffel und seiner Partnerin Emily Gierten werden. Das Paar will sich drei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit das zweite Jawort geben. Das Ganze findet, natürlich, auf Mallorca statt und wird von den „Goodbye Deutschland“-Kameras für die Nachwelt festgehalten.

Auf Mallorca läuten die Hochzeitsglocken! „Goodbye Deutschland“-Star Lorenz Büffel und seine Emily feiern im Kreise von Freunden und Familie ihre große Liebe. Doch nur ein paar Stunden vor der offiziellen Feier droht das Ganze im Chaos zu versinken. Wie es scheint, hat nämlich nicht nur das Brautpaar weiche Knie.

„Goodbye Deutschland“: Nicht nur das Brautpaar ist nervös

Lorenz Büffel und seine Liebste haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihren Hochzeitstag so schön wie möglich zu gestalten. In einer traumhaften Location wollen sie ihr Glück mit dem Jawort besiegeln. Doch jeder dürfte sich vorstellen können, dass eine Hochzeitsfeier auch mit viel Stress verbunden sein kann.

So auch bei den „Goodbye Deutschland“-Stars. Wenige Stunden bevor es losgeht, begutachtet der Bräutigam den Ort des Geschehens gemeinsam mit der Hochzeitsplanerin. Schnell wird klar: Die Dame ist mindestens so aufgeregt wie das Brautpaar selbst. Vor allem ein Aspekt macht ihr zu schaffen.

Hochzeitsplanerin hat Angst vor Technik

Neben Freunden und Familie ist auch die High-Society der Partyschlager-Szene geladen. Allem voran: Mickie Krause höchstpersönlich. Er ist nicht nur Gast, sondern soll auch auf der Feier singen. Höchste Zeit also für eine Generalprobe, die aber vor allem für eine Person wohl eher eine Zerreißprobe werden soll.

Denn nicht nur Lorenz und Emily wollen, dass alles glatt äuft. Auch die Hochzeitsplanerin möchte einen perfekten Ablauf. Dementsprechend blank liegen ihre Nerven beim Thema Technik. „Jetzt bin ich nervös. Ich schmeiße die Nerven jetzt weg. Darf ich noch einen Rückzieher machen? Bei der Technik da… Wenn das jetzt nicht klappt, haue ich ab“, sagt die Frau aufgeregt.

Ob am Ende alles gut läuft oder das Ganze doch chaotisch wird, siehst du am Freitagabend (15. September) ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek.