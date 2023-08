„Goodbye Deutschland“: Mutter stirbt kurz vor der Auswanderung an Krebs – sie hat nur einen letzten Wunsch

Bei „Goodbye Deutschland“ müssen die Auswanderer viele Hürden nehmen, um sich ihren Traum von einem neuen Leben im Ausland zu erfüllen. Doch was Familie Wiepert kurz vor ihrer Auswanderung erlebt, überbietet alles. Mama Manu stirbt an Krebs und plötzlich ist die Familie nur noch zu dritt.

Lange vor ihrem Tod hat die Mutter einen Entschluss gefasst. Und ihr Ehemann Lasse versucht bei „Goodbye Deutschland“ nun alles, um diesen letzten Willen seiner verstorbenen Frau durchzusetzen.

„Goodbye Deutschland“: Schicksal schlägt knallhart zu

Als sich die vierköpfige Familie 2021 bei Vox für „Goodbye Deutschland“ bewirbt, ist die Krebserkrankung schon weit fortgeschritten. Sie machen auch in ihrem Anschreiben keinen Hehl daraus, dass es Mama Manu nicht gut geht und sie in einem kritischen Zustand ist. Dennoch betont Lasse Wiepert in der Bewerbung: „Meiner Frau war es und ist es wichtig, dass unsere beiden Kinder die Möglichkeit haben, die Welt kennenzulernen, auch ohne sie.“

Nur einen Tag später meldet sich der Sender bei den Bewerbern, doch mit der schockierenden Rückmeldung hätte wohl niemand gerechnet: Mit nur 43 Jahren ist Manu Wiepert im März 2021 an Krebs gestorben. Nachdem der 46-Jährige 20 Jahre lang gemeinsam mit seiner Frau durchs Leben geschritten war, muss er nun den Alltag mit zwei Teenager-Töchtern ohne sie bewältigen.

Der Familie war bewusst, dass der Krebs ihnen irgendwann die geliebte Mutter und Frau nehmen würde, doch sollte ihre Auswanderung nach Südafrika ihre letzte Reise werden. Für die drei zurückgelassenen Angehörigen steht jedoch fest, dass der Traum von Manu in Erfüllung gehen soll. Wie der Neustart in Südafrika gelingt, wird am Montag auf Vox um 20.15 Uhr gezeigt. Bei RTLplus ist die „Goodbye Deutschland“-Folge auch schon vorab sowie nachträglich noch einsehbar.