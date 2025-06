Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus platzt der Kragen – „Richtig asozial“

Wer auf Mallorca eine luxuriöse Immobilie kaufen möchte, der ist bei Marcel Remus an der richtigen Adresse. Der Immobilienmakler hat in seinem Portfolio alles, was das Luxusherz begehrt. Über die Jahre ist 38-Jährige eine große Bekanntheit auf der Sonneninsel.

Doch nicht alle Insulaner scheinen ihn für seine Arbeit zu feien. Auf Instagram erzählt der Mallorca-Makler nun, was mit einem seiner Werbeplakate angestellt wurde – und wird dabei sichtlich emotional.

Mallorca: Marcel Remus platzt der Kragen

Normalerweise sind die Instagram-Follower von Marcel Remus anderen Content von ihm gewöhnt. Mal postet er eine Immobilie, mal einen Schnappschuss aus seinem Privatleben. Doch das Video, was er am Donnerstag (12. Juni) veröffentlicht, hat es in sich. „Es ist mal wieder etwas Trauriges passiert“, beginnt er sein Statement.

+++ auch interessant für dich: „Goodbye Deutschland“-Star macht offenes Geständnis: „Kam pleite nach Hause“ +++

Wenig später erzählt er, dass sein Werbeplakat in Palma erneut beschädigt wurde. „Zum dritten Mal wurden mir meine Augen ausgeschnitten und ausgekratzt. Wer das macht und wer so verrückt ist, weiß ich nicht“, so der „Goodbye Deutschland“-Star. Nun braucht er die Hilfe seiner Community, um den Tätern das Handwerk zu legen.

Mallorca: Marcel Remus macht deutliches Angebot

Der Luxus-Immobilienmakler bietet nun ein Kopfgeld in Wert von 10.000 Euro an, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. „Die gehen an denjenigen, der die Täter überführen kann und uns sagen kann, wer so etwas Verrücktes macht! (…) Ich finde es Wahnsinn, dass man sowas macht, obwohl das Plakat da seit 15 Jahren hängt. Einfach asozial“, so der 38-Jährige.

+++ auch spannend für dich: Mallorca: Strand am Ballermann seit Tagen „abgesperrt“ – „Was ist da los?“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Seine Fans sind da ähnlicher Meinung und unterstützen ihn in den Kommentaren. „Wie unzufrieden muss man mit seinem eigenen Leben sein, um so eine Scheiße zu machen?“, schreibt eine Userin beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Missgunst halt. Der Beweis dafür, dass du anscheinend Vieles richtigzumachen scheinst. Hoffe, das klärt sich!“