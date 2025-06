„Goodbye Deutschland“-Star macht offenes Geständnis: „Kam pleite nach Hause“

Der Lebenstraum vieler Deutscher wurde für einen bekannten Auswanderer zum finanziellen Albtraum. Wo sonst Auswanderungsglück im Vordergrund steht, offenbarte ein Besuch im Podcast „Truth or Trash – Reality-Stars drehen am Rad“, von „Are You The One“-Kandidatin Lina Westphal in Kooperation mit Podimo, eine Schattenseite des Lebens auf Mallorca. Doch plötzlich ging es nicht mehr um Erfolg – sondern ums nackte Überleben.

Für viele Fans von „Goodbye Deutschland“ war Steff Jerkel lange das lebensfrohe Auswanderer-Gesicht der Sendung. Seine Enthüllungen über Drogen, Pleiten und persönliche Krisen sorgen nun für Schlagzeilen!

Drogen, Party und Pleite – Schluss mit Schein

Steff Jerkel, gefeierter Star der VOX-Doku „Goodbye Deutschland“ erzählt nun völlig ohne Filter über die womöglich dunkelste Zeit in seinem Leben – seine Drogensucht! Acht Monate lang lebte er auf Mallorca und feierte jeden Tag, konsumierte Ecstasy und hielt fünf Nächte durch. Sein Fazit: „Ich war acht Monate auf Mallorca und war fünf Tage nicht feiern.“

Die Partynächte und die ausgelassene Stimmung hatten ihren Preis – eine gescheiterte Beziehung und keine Rücklagen. „Ich bin damals pleite nach Hause, hatte alles verfeiert“, sagt er in dem Podcast. Diese Lebensphase trieb ihn an seine Grenzen: Die damals neu eröffnete Sportbar auf Mallorca floppte, das Geld war weg – vor allem seine finanzielle Unabhängigkeit.

„Goodbye Deutschland“: Aussteiger-Tiefpunkt und späte Erkenntnis

Steff kehrte mit 29 nach Deutschland zurück – mittellos, aber nicht besiegt. Heute ist er wieder auf Mallorca, glücklich mit Peggy Jerofke und Vater einer Tochter. 2024 folgte endlich die langersehnte Verlobung – ein wahres Highlight für eingeschweißte „Goodbye Deutschland“-Fans, das nach 25 Jahren Partnerschaft für Außenstehende mehr als überfällig war.

Im Podcast bezeichnet er seine Abhängigkeit schlicht als persönliche Katastrophe. Doch er fügt hinzu: Die Zeit lehrte ihn, bewusster zu leben – und nie wieder alles auf eine Karte zu setzen. Eine Ehrlichkeit, die man in der oftmals inszenierten TV-Welt selten sieht.

Bei „Goodbye Deutschland“ geht es um Auswanderer-Träume – doch Steff Jerkels Geschichte zeigt die Kehrseite, die dieser Traum mit sich bringen kann. Partyalltag, Pleiten und die Suche nach Glück: All das bleibt oft verborgen. Mit seinem Mut zur Offenheit sagt Steff Jerkel der Illusion vom sorgenfreien Auswandern den Kampf an – und macht seine Geschichte zu einem Lehrstück über den Blick für die wirklich wichtigen Dinge und die Realität – hart aber ehrlich.

