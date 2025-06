„Goodbye Deutschland“: Erst verlobt, dann getrennt – Aus nach 10 Jahren

Katharina und Mirko Perkovic sind als Paar aus der TV-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt. Nach über zehn gemeinsamen Jahren und einer erneuten Verlobung trennen sie sich überraschend. Die Trennung kam nicht plötzlich, sondern entwickelte sich über mehrere Monate. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

In den letzten Folgen von „Goodbye Deutschland“ hatten sich Katharina und Mirko noch verlobt. Doch jetzt gehen sie getrennte Wege. „Diese Entscheidung war kein plötzlicher Bruch, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses, eine Veränderung, die sich über viele Monate abgezeichnet hat“, verriet Mirko Perkovic bereits Mitte Mai der „Mallorca-Zeitung„.

Trennung bei „Goodbye Deutschland“

Katharina zog mit den beiden Kindern aus dem gemeinsamen Zuhause in Cala Ratjada aus. Mirko lebt nun alleine in einem großen Haus. Vor der Trennung gab es Konflikte rund um das Restaurant Kamarillo. Katharina wollte diese Probleme nicht öffentlich besprechen: „Ich möchte nicht, dass das Thema in der Öffentlichkeit ausgetragen wird.“

Mirko sprach von zu vielen Herausforderungen, die sie belasteten. Trotz der Trennung wollen beide weiterhin als Eltern zusammenarbeiten. „Was bleibt, ist unsere Verbindung als Eltern, und der gemeinsame Wunsch, dass unsere Töchter in Liebe aufwachsen. Dafür werden wir auch weiterhin Verantwortung übernehmen – gemeinsam“, so der TV-Auswanderer.

Die Verantwortung für ihre Kinder wollen sie gemeinsam tragen.

