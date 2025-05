„Goodbye Deutschland“-Auswanderin erlebt Albtraum – Zuschauer wie gebannt

Am Freitagabend (30. Mai) erzählte VOX bei „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ die bewegende Geschichte von Myriam von M.. Die 47-Jährige verliebte sich in den US-Amerikaner Bradley „Brad“ Nedderhoed und zog zusammen mit ihrem 14-jährigen Sohn in die USA.

Dabei ging die Deutsche ein großes Risiko ein – nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlich. Ihr Arzt warnte Myriam eindringlich, doch sie folgte lieber dem Ruf der Liebe. Allerdings wurde aus einem Traum schon bald ein Albtraum. Die bewegende Geschichte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin fesselte offenbar auch das VOX-Publikum vor dem Fernseher.

„Goodbye Deutschland“ mit neuem Bestwert

Als die neue „Goodbye Deutschland“-Folge am Freitagabend um 20.15 Uhr bei Vox ausgestrahlt wurde, schalteten zahlreiche Zuschauer ein. Am nächsten Morgen freute sich der Sender über starke 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte das Auswanderer-Format mit einem Marktanteil von 10 Prozent sogar einen neuen Bestwert.

Ausschlaggebend dafür war sicherlich auch das berührende Schicksal der Protagonistin. Seit Jahren kämpft Myriam gegen Gebärmutterhalskrebs ankämpft und die Autoimmunerkrankung Lupus an. Und obwohl sie ihr Arzt vor den gesundheitlichen Risiken bei einer Auswanderung in die USA warnte, zog sie ihren Plan konsequent durch.

Wie auch in der Vergangenheit schon, immerhin hat die 47-Jährige zu dem Zeitpunkt bereits eine Stiftung gegründet, ein Buch geschrieben und ist als Aktivistin bekannt. Auch als Sängerin feierte sie Erfolge und konnte so ein Künstler-Visum erhalten. Die alleinerziehende Mutter setzte alles auf eine Karte: auf die Liebe mit ihrem Herzbuben Brad.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin „vor dem Nichts“

Doch in ihrem neuen Zuhause angekommen, entpuppte sich der Traummann als Albtraum. Seine Alkoholsucht holte ihn wieder ein und er ließ seinen ganzen Frust an Myriam aus. „Es ist zu ’nem Handgemenge gekommen, der hat mich rumgezerrt, hab‘ fast gedacht, der kugelt mir noch den Arm aus“, berichtete die Auswanderin. „Er hat mich quer durchs Zimmer gepfeffert. Ich hab‘ mir das hier nicht so vorgestellt. Ich hab‘ wirklich alles aufgegeben, mein gesamtes Leben, ich bin schon ganz schon verzweifelt.“

Brad lobte Besserung, doch lange konnte der US-Amerikaner nicht die Finger von der Flasche lassen und es kam erneut zu Ausschreitungen. Myriam zog einen Schlussstrich, doch nicht nur emotional sondern auch finanziell stand sie vor einem Scherbenhaufen. Mit Social Media und einem Putz-Job versuchte sie sich und ihren Sohn über Wasser zu halten. „Jetzt bin ich fast 50 Jahre alt und stehe vor dem Nichts“, so die traurige Wahrnehmung der 47-Jährigen. Ihre letzte Hoffnung ist das Angebot eines Pub-Besitzers, bei dem sie regelmäßig Gesangsauftritte bekommen könnte.

Vox zeigt eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ immer freitags zur besten Sendezeit oder vorab auf RTL+.