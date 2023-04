„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel wird mit Messer attackiert – es geschah vor den Augen seiner Tochter

„Goodbye Deutschland„-Star Steff Jerkel erlebt wahre Schrecksekunden an einer Tankstelle. Eigentlich wollte der Auswanderer nur Luft in seinen Reifen pumpen als er plötzlich aus dem Nichts von einem Fremden attackiert wird.

Auf Instagram meldet sich der „Goodbye Deutschland„-Star Steff Jerkel am Mittwochmittag (12. April) bei seinen Fans zu Wort. Dort erzählt er in einem Video, was an der Tankstelle passiert ist. Das Schlimmste an der ganzen Sache: Es passierte vor den Augen seiner Tochter Josephine.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel wird angepöbelt

Auf Anfrage der Redaktion beschreibt Steff Jerkel den Tathergang nochmal im Detail. In seinem Statement heißt es: „Ich war mit meiner Tochter Josephine im Auto unterwegs und wollte bei unserer Tankstelle Luft auf einem Reifen aufpumpen. Vor uns war schon jemand gerade an der Säule. Ich bin dann daneben gefahren, weil ich anschließend tanken wollte. Hinter dem Auto, welches gerade am pumpen war, kam ein anderes Auto, welches auch Luft wollte. Als er mich auf der anderen Seite sah, fuchtelte er schon im Auto rum und hupte.“

Eigentlich wollte der die Situation deeskalieren, doch vergebens: „Ich sagte ihm, dass ich da schon stand und nur einen Reifen aufpumpen will. Aber er pöbelte gleich los. Dann ging ich zu ihm und sagte, er solle vor meiner Tochter nicht so rumschreien. Darauf hin zog er ein Messer und sagte er müsste mich dafür eigentlich abstechen. Daraufhin habe ich ihn instinktiv ruhig gestellt.“

Tochter Josephine bekam alles mit

Als wäre die Situation nicht gefährlich genug, bekommt die Tochter von Peggy Jerofke und Steff Jerkel alles hautnah mit. Sie sitzt während dieser Szenen im Auto. Der „Goodbye Deutschland“-Star erzählt: „Ich habe ihn durch einen Griff das Messer genommen und ihn ruhig gestellt . Die Angestellte der Tankstelle hat es mitbekommen und war auch entsetzt. Meine Tochter hat geweint und wollte da nicht mehr sein. Weil ich dann auch laut wurde dem Mann gegenüber.“

Anschließend hätte sich der Mann jedoch beruhigt und Steff Jerkel konnte noch tanken. Doch bei den beiden dürfte der Schock nach diesem Erlebnis noch tief sitzen.