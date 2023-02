„Goodbye Deutschland“: Trennung von Steff Jerkel und Peggy Jerofke nur inszeniert? Vox spricht Klartext

Sie waren das „Goodbye Deutschland“-Traumpaar schlechthin. Dementsprechend schockiert waren die Fans, als Steff Jerkel und Peggy Jerofke ihre Trennung nach 24 Jahren Beziehung bekannt geben. Das Ex-Paar geht sowohl privat als auch geschäftlich getrennte Wege.

Trotz der offiziellen Trennung der beiden „Goodbye Deutschland“-Stars verbringen sie viel Zeit miteinander. So kam es in den vergangenen Wochen beispielsweise dazu, dass sie mit Tochter Josephine gemeinsam in den Ski-Urlaub und nach Thailand reisten. Das stößt vielen Fans so sauer auf, dass sie jetzt von einer Inszenierung der Trennung sprechen. Jetzt meldet sich der Sender Vox zu Wort und räumt mit den Gerüchten auf.

„Goodbye Deutschland“: Offizielles Statement auf Instagram

Gemeinsam mit einer Redakteurin des Vox-Formats „Goodbye Deutschland“ sprechen Peggy und Steff jetzt Klartext. In einem Video sieht man die drei Beteiligten in einer Zoom-Konferenz. Gemeinsam sprechen sie über die Fake-Vorwürfe einiger Zuschauer und stellen klar: Die Trennung der TV-Bekanntheiten ist echt.

„Wir haben einige Nachrichten bekommen. Ehrlich gesagt nicht nur gute. Da waren einige Vorwürfe dabei, die uns regelrecht geschockt haben“, eröffnet die Redakteurin namens Lena das Gespräch. Die Auswanderer sind mindestens genauso schockiert über die Anschuldigungen. Sofort setzt Steff zur Verteidigung an und sagt: „Seitdem wir die Trennung ausgesprochen haben, verstehen wir uns echt gut. Unsere Tochter ist so glücklich gewesen, also haben wir für uns alles richtig gemacht.“ Und auch Peggy findet klare Worte: „Was erwarten die Menschen von uns? Sollen wir uns verstecken?“

„Goodbye Deutschland“-Stars schließen Liebes-Comeback nicht aus

Andererseits sind die Eltern nicht komplett abgeneigt von einer zweiten Chance für ihre Liebe. Steff erklärt: „Wir sind beide total glücklich, dass wir uns so super verstehen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja eine Chance und auch dann müssen die Leute damit klarkommen, wenn man vielleicht wieder zusammenkommt.“

