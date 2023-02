„Goodbye Deutschland“-Star Peggy in der Kritik: „Das hast Du doch nicht nötig“

„Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke steht in der Kritik! Die Auswanderin postete auf Instagram ein Foto – und bekam dafür reichlich Gegenwind von einigen ihrer rund 125.000 Follower. Erst kürzlich machte „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Schlagzeilen mit ihrer Trennung von Steff Jerkel. Das Paar geht seit November 2022 getrennte Wege.

Für viele Fans kam die Nachricht überraschend. Doch lange Zeit zum Trauern nahm Peggy sich offenbar nicht: Sie nimmt an der bald ausgestrahlten neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ teil. Gedreht wurde das Format mit 23 TV-Stars in Thailand.

„Goodbye Deutschland“-Star Peggy postet Bikini-Foto

Und von den Dreharbeiten meldete sie sich jetzt mit einem heißen Foto auf Instagram zurück. Dort ist zu sehen, wie sie sich in einem schwarzen Bikini lasziv am Strand rekelt!

Dazu schrieb sie die Worte: „Was für ein Monat in Thailand, habe so viel Spaß in einem tollen Format ‚Kampf der Realitystars‘ gehabt, tolle Leute dort kennengelernt, ein paar schöne Tage in Phuket und Ko pi pi verbracht und jetzt haben wir noch zwei Tage in Bangkok und dann geht es wieder nach Mallorca nach Hause.“

„Goodbye Deutschland“-Star kassiert von Fans deftige Worte

Doch trotz der euphorischen Worte – einige ihrer Fans äußerten sich kritisch unter dem Foto. Dabei geht es sowohl um das Bild selbst als auch um die Teilnahme an der Fernsehshow. „Warum nimmst du an so einem Trash-Format teil? Das hast du doch nicht nötig“, „Peggy, hoffentlich ziehst du nicht durch alle Shows! Bin etwas enttäuscht, das hätte ich nicht gedacht von dir!“ und „Leute, unterzieht euch vielen Ops und ein Wunder geschieht. Die sind in Wirklichkeit an der ehrlichen Realität sowas von vorbei mittlerweile… glücklich geht anders oder.“

Doch es gibt auch einige positive Stimmen unter dem Beitrag: „Wow, mega-cooles Foto von dir” und „Schön braun bist du“, schreiben unter anderem zwei Follower.