Nach Verlobung – Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke verrät erste Details zur Hochzeit

Bei den Mallorca-Auswanderern Steff Jerkel und Peggy Jerofke läuten die Hochzeitsglocken! Am Eröffnungs-Tag seines neuen Lokals namens „Sharky’s“ stellte der 54-Jährige seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Und sie hat „Ja“ gesagt!

Unsere Redaktion war bei diesem emotionalen Moment auf Mallorca mit dabei. Kurz nach dem Antrag spricht Peggy Jerofke in einem exklusiven Interview über ihre Gefühle und gibt dabei auch erste Details über die anstehende Hochzeit der beiden preis.

Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke völlig überrascht

Es war ein Abend der ganz große Gefühle. Am Montag (10. Juni) feiert „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel das Opening seines Restaurants „Sharky’s“ in Cala Ratjada. Mit dabei ist natürlich auch seine Partnerin Peggy Jerofke. Die beiden fanden nach einer einjährigen Beziehungspause vor Kurzem wieder zueinander.

Um das Glück der beiden perfekt zu machen, nutzt Steff Jerkel den besonderen Abend und macht seiner Peggy einen Heiratsantrag. Für die 48-Jährige eine riesige Überraschung, wie sie unserer Redaktion erzählt: „Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben und verarbeiten gerade. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Es ist einfach wunderschön. Das ist das Einzige, was uns noch gefehlt hat. Ich bin überglücklich!“

Mallorca-Auswanderin verrät erste Details

Jetzt geht es an die Planung der Hochzeit von Peggy Jerofke und Steff Jerkel. Hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin da bereits konkrete Vorstellungen? „Ich habe vor drei Tagen noch einen Song gehört und habe für mich gedacht, dass wenn wir mal heiraten, dann nehme ich auf jeden Fall dieses Lied. Das ist das Erste, was mir gerade wieder einfällt. Der Song steht, alles andere werden wir drumherum bauen. So ganz konkrete Vorstellungen habe ich aber noch nicht“, verrät sie unserer Redaktion.

Was auf jeden Fall sicher ist: Steff und Peggy werden in ihrer Wahlheimat auf Mallorca heiraten, wie sie zum Ende des Interviews versichert. Wir wünschen den beiden alles Gute für die gemeinsame Zukunft.