„Goodbye Deutschland“-Paar Steff und Peggy haben sich verlobt – ER wusste es schon vor dem Antrag

Bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel gab es am vergangenen Montag (10. Juni) gleich doppelten Grund zur Freude: Der Mallorca-Auswanderer eröffnete mit dem „Sharkys“ in Cala Ratjada nicht nur eine neue Bar, sondern sorgte dabei auch noch für einen rührenden Moment.

Im Rahmen seiner Opening-Rede machte der gebürtige Hamburger seiner Partnerin Peggy einen Antrag. Eine ganz bestimmte Person wusste von diesem Vorhaben bereits einige Stunden zuvor Bescheid.

„Goodbye Deutschland“-Star holte sich zuvor einen Rat

Und das war Kult-Bachelor Paul Janke. „Ich muss gestehen, dass ich es als einer der wenigen vorher wusste“, verriet der 42-Jährige kurz nach Steff und Peggys Verlobung im Gespräch mit unserer Redaktion. Die beiden Männer kennen sich bereits seit Jahren und stehen in regem Kontakt. So kam es auch, dass sie noch am Nachmittag miteinander geschrieben hatten und Steff seinen Plan mit Paul teilte.

Paul Janke bei der Vodafone Night of Entertainment in Düsseldorf. Foto: IMAGO/Future Image

„Wie er es genau macht, darüber haben wir nicht gesprochen. Aber er war extrem aufgeregt“, erinnerte sich der einstige TV-Rosenkavalier. Er habe sein Bestes gegeben, um dem zukünftigen Bräutigam die Anspannung etwas zu nehmen. Das scheint ihm auch äußerst gut gelungen zu sein.

„Goodbye Deutschland“-Steff hat „einen ganz weichen Kern“

Gefasst, aber dennoch emotional, ging Steff vor seiner Liebsten und der versammelten Menge auf die Knie. Sogar das eine oder andere Tränchen kullerte über die Wange. „Steff macht nach außen hin immer den Harten, aber er hat einen ganz ganz weichen Kern“, so Paul Janke über seinen Kumpel. Wie der Antrag letztendlich von statten ging, hätte sich auch der Ur-Bachelor nicht besser vorstellen können.

„Wenn Männer Emotionen zeigen – das ist ja eigentlich was Schönes und vor allem etwas Menschliches“, schwärmte der TV-Star. Er wünsche den beiden jedenfalls nur das Beste für ihre weitere gemeinsame Zukunft. Und auch wenn Paul Janke selbst offenbar noch nicht die richtige Frau an seiner Seite gefunden hat, gibt der Ex-Bachelor nicht auf: „Ich glaube, die Liebe kannst du überall finden!“