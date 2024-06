Tränen bei „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke! Am Montagabend (10. Juni) feiert Steff Jerkel das große Opening seines neuen Lokals „Sharky’s“ in Cala Ratjada. Mit Live-Musik und zahlreichen geladenen Gästen feiern er und seine Partnerin Peggy Jerofke die Eröffnung auf Mallorca.

Zu Beginn wurde bereits eine große Überraschung angekündigt, die im Laufe des Abends stattfinden soll. So ganz konnte sich vor Ort niemand vorstellen, was Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel noch geplant hat. Was dann passiert, sorgt plötzlich für die ganz großen Gefühle.

Mallorca: Plötzlich fließen Tränen

Der Abend fing ganz entspannt an. Steff Jerkel begrüßte seine Gäste, es wurde Live-Musik gespielt und das Lokal füllte sich nach und nach immer mehr. Gegen 20.30 Uhr wurde ein ganz besonderer Auftritt angekündigt – alles top secret.

+++ „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel auf 180 – „So ein Scheißtag!“ +++

Pünktlich kommt Steff auf die Bühne und schnappt sich das Mikrofon. Er bedankt sich bei allen, die bei der Errichtung des „Sharky’s“ mitgeholfen haben. Allen voran bei seiner Partnerin Peggy. Kurz darauf holt der „Goodbye Deutschland“-Star seine Liebste auf die Bühne, geht auf die Knie und stellt ihr die Frage aller Fragen!

Mallorca: Verlobung bei Steff und Peggy!

Nachdem sie vor Kurzem ihr Liebescomeback bekannt gegeben haben, machen Steff und Peggy ihr Glück nun perfekt! Der TV-Star macht seiner Partnerin vor den Augen der Gäste einen Heiratsantrag. „Ich hab keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst!“, sagt 54-Jährige mit Tränen in den Augen.

Unter tosendem Applaus fallen sich beide in die Arme – natürlich hat Peggy Ja gesagt! „Ich würde so gerne was sagen, aber ich bin sprachlos“, sagt die Auswanderin ebenfalls unter Tränen. Jetzt ist es offiziell: Peggy und Steff werden heiraten!