Bierkönig-Künstler Tobee enthüllt – „Das ist mein Doppel-Leben“

Partyschlager-Künstler Tobee zählt zu den alten Hasen am Ballermann. Seit stolzen 18 Jahren ist er im Geschäft und sorgt mit Hits wie „Helikopter 117“ oder „Mozart“ wöchentlich für Stimmung im Bierkönig.

Doch was macht der 39-Jährige eigentlich, wenn er nicht gerade auf der Bühne steht? In einem exklusiven Interview mit unserer Redaktion spricht Bierkönig-Künstler Tobee über seinen eigentlichen Beruf – und wie dieser mit seiner Karriere am Ballermann überhaupt zusammenpasst.

Bierkönig-Künstler Tobee über seine Anfänge

Seine Lieder laufen am Ballermann hoch und runter: Tobee kennt an der Playa de Palma wirklich jeder. Schließlich ist er auch bereits seit 2006 als Partyschlager-Sänger dabei. Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert er sich nun an seine Anfänge: „Ich komme aus der Musiker-Ecke. Ich habe in ein paar Bands gespielt, da war ich 18 Jahre alt. Durch Zufall habe ich dann Alm-Klausi kennengerlernt. Er sagte mir irgendwann, dass im Bierkönig jemand ausgefallen ist und dass ich da mal anrufen soll.“

Weiter erzählt der Bierkönig-Künstler: „Damals war das noch nicht so wie heute, wo es eine Masse an Künstlern gibt. Früher musstest du Musiker sein, da gab es Social Media noch nicht. Dann haben wir telefoniert und ich habe gesagt, dass ich nächsten Mittwoch da bin. Und seitdem bin ich im Bierkönig.“ Hauptberuflich macht Tobee das Ganze allerdings nicht. Wenn er nicht gerade auf Mallorca ist, hat er in Deutschland einen komplett anderen Alltag.

„Es sind einfach zwei Welten“

Zahlreiche Künstler, die an der Playa de Palma auftreten, machen diesen Job in Vollzeit. Doch Tobee tritt in der Regel nur mittwochs im Bierkönig auf und verbringt die restliche Woche in seinem eigentlichen Job. „Ich habe eine eigene Zahnarzt-Praxis und trete am Bierkönig auf. Das ist mein Doppel-Leben“, erzählt der Sänger aus Geislingen an der Steige.

Für ihn ist es die perfekte Mischung: „Die beiden Berufe passen sehr gut zusammen. Man hat so viel mit Menschen- und Menschenkenntnis zu tun. Wenn ein Patient zu mir kommt, musst du auch sofort herausfinden: Was hat er? Wenn ich auf der Bühne stehe und jemandem ins Auge schaue, dann musst du auch herausfinden, ob er Bock hat oder nicht.“

Trotz der Ähnlichkeiten trennt Tobee seine beiden Berufe strikt. „Es sind einfach zwei Welten. Am Ballermann bin ich für einen Abend dann wieder der Tobee im Bierkönig oder auf Festivals in Deutschland. Aber unter der Woche bin ich Zahnarzt in der Praxis“, erklärt der 39-Jährige.