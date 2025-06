Auswanderin mit deutlichem Fazit – „Mallorca ist hart“

Ein Leben am Meer – davon träumen tausende Menschen in Deutschland. Aufgrund des beständigen Wetters und der Nähe zur Heimat fällt die Wahl bei vielen auf die Sonneninsel Mallorca. Doch auf der spanischen Insel so richtig anzukommen und sich ein Leben aufzubauen, ist alles andere als einfach.

Das weiß Doris Kirch wohl mit am besten. Vor 23 Jahren ist die gebürtige Kölnerin nach Mallorca ausgewandert. Mittlerweile hat sie sich ein großes Netzwerk aufgebaut und unterstützt Auswanderer dabei, auf der Insel anzukommen. Im Interview mit unserer Redaktion verrät sie, warum eine Auswanderung jedoch nicht immer eine gute Idee ist.

Mallorca: Auswanderin wird deutlich

Mallorca gehört zu den beliebtesten Zielen für Auswanderer. Immer mehr Menschen wollen auf die spanischen Baleareninsel ziehen und dort nochmal von vorne anfangen. Doris Kirch unterstützt Interessenten dabei, dieses Vorhaben zu realisieren. Im Interview mit unserer Redaktion betont sie jedoch: „Mallorca ist hart.“

Der Wohnungsmarkt auf Insel platzt nämlich aus allen Nähten. Wohnungen zu bezahlbaren Konditionen zu finden, sei aktuell sehr schwierig, wie Doris Kirch erzählt. „Wenn du reich bist, ist es einfacher eine Wohnung zu finden. Das ist dann kein Problem“, gibt sie zwar zu bedenken. Doch auch Menschen, die bereits Wohnraum gefunden haben, sollen Probleme haben.

Wohnungssituation auf Mallorca angespannt

Auf Mallorca kommt es wohl häufiger vor, dass auch langjährige Mieter plötzlich vor unverhofften Komplikationen stehen. Wenn nach einigen Jahren nämlich der Mietvertrag neu verhandelt wird, schauen einige Residenten in die Röhre. „Manchmal wollen Vermieter dann das Doppelte an Miete haben oder sogar noch mehr“, so Doris Kirch.

Dennoch sei die Auswanderung für Menschen, die auf der Insel leben und arbeiten wollen, nicht unmöglich. Über die Herausforderungen vor Ort und die bürokratischen Hürden müsse sich allerdings jeder bewusst sein.